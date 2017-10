Se tiene que garantizar la comunicación dice alcalde de Guanajuato, al defender los 50 mp para celulares de Secretaría Particular

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo justificó que la Secretaría Particular pida recursos por 50 mil pesos para el pago de telefonía celular, con el argumento de que es una de las áreas a donde llegan la mayoría de los ciudadanos y se tiene que garantizar la comunicación entre el personal.

Puntualizó que el recurso que solicitado es pagara pagar adeudos que se vienen arastrando desde el de junio, a pesar de que en el documento presentado por la Tesorería municipal establece que es para pagar de septiembre a diciembre de este año.

La solicitud de recursos llegó a la Comisión de Hacienda, quien detuvo la autorización para pagar los planes celulares de 9 equipos, por falta de información y por considerar que el monto es excesivo.

Edgar Castro mencionó que el área de Adquisiciones, quien hace las contrataciones tiene que abrir la información por completo, pues insistió en que el recurso no es para cierre del año, sino para pagar meses atrás.

“Que de la explicación de una de las áreas de la administración, adscritas a la atención de la ciudadanía que tiene una gran demanda, es una oficina a la que llega la gran mayoría de los ciudadanos y que hay que interactuar de diversas formas y de garantizar esa comunicación y que el área junto con la comisión puedan detallar esto que acabo de precisar”.

Además defendió al área de Secretaría Particular al señalar que no se está solicitando recursos adicionales, sino que lo que se pretende es realizar movimientos compensados, es decir que los 50 mil pesos se tomaran de otras partidas que tienen suficiente presupuesto de la misma área.

“Hay movimientos compensados entre las áreas, y yo puedo precisar cien por ciento de seguridad que este es el primer movimiento compensado que hace la Secretaria Particular y si hacemos un ejercicio de cuántos movimientos compensatorios se han hecho entre partidas en otras áreas, ahí vamos a ver que el comportamiento es distinto”.

Sostuvo que “es el primer ejercicio compensado que se hace en nuestras misma partidas, mas no se está solicitando una liquidez, no es un recurso extra, es movimiento entre nuestras mismas partidas, pero de todos modos tiene que pasar por la comisión de Hacienda y esta la tiene que aprobar y obviamente el pleno porque no puede haber cambios entre partidas, pero no es que nosotros estemos solicitando liquidez por no tenerlo”.

Habrá ahorros

El presidente municipal Edgar Castro afirmó que durante el último trimestre de este año, la administración municipal podría tener ahorros por 9 millones de pesos de diferentes áreas.

Comentó que estos recursos serán destinados para cubrir aquellos adeudos y transferencias que se puedan presentar de aquí al cierre del año.