Se traba compra de equipo para la Policía de León: errores y omisiones de la SSP entorpecen proceso

León, Gto. Uniformes para los elementos de policía, chalecos antibalas, mochilas del primer respondiente, hasta la adquisición de cascos no se han podido concretar, por los reiterados errores del personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Así lo evidenciaron los integrantes del Comité de Adquisiciones y el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Genaro Villalpando Hernández.

Incluso, el comité aprobó enviarles un oficio con carácter de urgencia al alcalde Héctor López Santillana y al presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, Luis Ernesto Ayala Torres, para informarles que desde el pasado 13 de septiembre se le solicito al Subsecretario de la Secretaría de Seguridad, Francisco Becerra Acosta, la información y con ello, iniciar el proceso de compra.

Sin embargo, la información no ha llegado, según señaló el síndico Carlos Medina Plascencia. Por lo anterior, indicó que el documento que le harán llegar al Alcalde y al síndico Ayala, explica que desde abril como parte del primer periodo de compra, se tenía programada la adquisición de los 250 chalecos antibalas, así como de cámaras de solapa, mochilas del primer respondiente, casos para ciclistas. Todo sería entregado el 30 de junio.

“Se le señala a Francisco Becerra que se tiene programado el punto para presentar la licitación para adquisición del equipo de cómputo, de la que acabamos de ver ahorita de los 3 millones de 780 mil pesos. El oficio se envió a los integrantes del comité. “Cabe señalar que aún tenemos pendiente del primer periodo de compra, la adquisición de chalecos balísticos, cámara de solapa, mochila primer respondiente, casco para ciclistas, lo anterior estaba programado para hacerlo en abril y entregarlo el 30 de junio, para ello se destinan más de 8 millones”, detalla el documento que leyó Carlos Medina.

El síndico panista solicitó que la Secretaría de Seguridad Pública haga llegar la información a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales lo antes posible para iniciar el proceso de compra con los recursos de la tercera ministración del Fortaseg.

El presidente del comité explicó que para el proceso de la licitación se necesitan en promedio 30 días, más los días para hacer las pruebas técnicas y el tiempo de entrega del proveedor, lo que es un tiempo estimado del proceso de 90 días para recibir los bienes.

“Se le solicita (a la Secretaría de Seguridad Pública) de la manera más atenta enviar la documentación para llevar a cabo el programa, ya que entendemos que debemos de contar con todas las compras a más tardar el 31 de diciembre”, manifestó.

Carlos Medina responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública de no contar con toda la información para realizar los procesos y los recursos del Fortaseg en su tercera ministración.

Por su parte, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero preguntó a personal de la Secretaría de Seguridad Pública si habían enviado la información para dar seguimiento a la compra de 250 chalecos antibala.

La compra de estos chalecos se pospuso el 28 de agosto del presente año, luego de que se enrarecieran las pruebas balísticas presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual parecía que se favorecía a la empresa Giramsa.

La directora de Unidad de Proyectos Federales y Estatales de la Secretaria de Seguridad Pública, Leilani Tortolero García, respondió que la información y especificaciones de los casos se enviaron el viernes 15 de septiembre.

“Nosotros hemos estado en comunicación con el área de Servicios Generales y al igual que las botas, las fichas las hizo el Ciatec, y esa también nos la acaban de entregar, para los chalecos se envió el viernes también”, dijo la funcionaria.

Sergio Contreras precisó que el objeto de la sesión del Comité de Adquisiciones era para ver las nuevas bases para la adquisición de chalecos.

Tortolero García respondió que “lo que tenía la Secretaría de Seguridad Pública era la justificación de la tecnología que debían de tener los chalecos” y está sé la envío el viernes 15 de septiembre a servicios generales.

Sin embargo, el titular de Servicios Generales desmintió lo dicho por personal de la secretaría y afirmó que a la fecha no tienen la información completa. Consideró que hay artículos como el caso de los uniformes que ya se están fuera de tiempo: “ahí le pedimos a Seguridad Pública que a la brevedad nos hagan llegar toda la información”.

Medina Plascencia aseguró que el 25 por ciento del tiempo del personal de Servicios Generales, lo destina para corregir las observaciones en los procesos solicitud de compra de las direcciones de la administración centralizada de León.

“En general y no sólo de Seguridad Pública, esto no habla de un proceso de la administración que nos habla que las solicitudes y requerimientos de compra no vienen bien estructurados, ni fundamentados”, señaló.

Solicitudes de compra ‘mal hechas’ por dependencias

Un estudio realizado por la empresa “Visión Integral”, sobre los procesos de compra en la administración de León, muestra que el 25 por ciento del tiempo de los funcionarios que adscritos a la Dirección de Servicios Generales, “se la pasan corrigiendo las solicitudes de compra, ya que en ocasiones no están bien sustentadas o carecen de datos”.

Gustavo Aceves Díaz Infante, representante de la empresa, explicó ante los miembros del comité que durante dos meses hicieron un diagnóstico de los procesos de compra y este muestra que hay una ‘carga’ adicional en dicha dependencia por las correcciones que hacen.

Evidenció que hay una falta de planeación, anticipación y organización de las dependencias municipales, estás carencias son corregidas por Servicios Generales por lo que retrasa los procesos de compra.

En dicho estudio, se propone sumar tres nuevas contrataciones a la Dirección de Servicios Generales para mejorar la carga de trabajo, así podrían ser 20 funcionarios, la propuesta se revisará en la Comisión de Hacienda, para luego votarla en el pleno del Cabildo.