Secuestran a familiares de fotógrafo celayense y ciudadanos se manifiestan para exigir justicia

Celaya, Gto. La hermana y el sobrino del fotógrafo del portal de noticias de Celaya, “Voces Laja Bajio”, están desaparecidos y por ellos amigos y familiares se manifestaron en las inmediaciones de la presidencia municipal.

La familia señala que el día de la desaparición recibieron una llamada exigiéndoles una fuerte cantidad de dinero para liberarlos.

La su procuraduría de justicia de la región C, en una primera instancia les dijo que no contestaran ninguna llamada de extorsión y no depositaran ninguna cantidad de dinero.

Ya que este tipo de hechos son normales, y les pidieron que siguieran con sus vidas normales ya que en unas horas tenían que aparecer.

La última llamada la recibieron minutos después de las 16:00 horas, y les piden 250 mil pesos, dinero que no tienen ya que viven al día.

Por favor, su apoyo a todos mis amigos y conocidos para localizar a Beatriz Rodriguez Rocha y Emiliano Capi Rodriguez. Fueron secuestrados el día de ayer 26/12/17 alrededor de las 11:00 am en Celaya,Gto. Emiliano tiene 13 años y Beatriz 50 años. Ya llevan más de 24 hrs. Necesitamos hacer presión social ya. Si alguien tiene noticias favor de comunicarse conmigo al 9211783983, publicó en Facebook el fotógrafo.

Apresar que la lada del teléfono es de Celaya, La subprocuraduria les dijo que estaba activado desde Matamoros o de algún cereso.

La señora Beatriz Rodriguez Rocha y su hijo Emiliano Capi Rodriguez de 13 años, desaparecieron el martes a las 11 de la mañana y no se ha sabido nada de ellos.

Ya fue puesta la denuncia antes el ministerio público, además de que se pide la ayuda de la ciudadanía a través de las redes sociales para dar con su paradero.