Recorta Sedesol más del 50 por ciento al 3×1 Migrante; afectaría 20 municipios de Guanajuato

Celaya, Gto. El Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recortó 14 millones de pesos al programa 3×1 Migrante, lo que afectará a 20 municipios de Guanajuato, así lo dio a conocer José Guadalupe Bárcenas Campos, presidente del Consejo Directivo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.

Barcenas Campos dijo que esta situación es muy grave porque afecta proyectos comunitarios de obras, proyectos productivos que ya están aprobados.

“No se vale, los migrantes no estamos de acuerdo que así se nos trate, si no fuera por las remesas que ellos envían no seríamos la tercera economía, no pueden tratarlos así, no es justo”, dijo.

Por lo anterior hizo un llamado a los presidentes municipales a que se sumen y ayuden a reclamar; ”no estamos pidiendo ni vamos a pedir migajas, no estamos mendigando, es un derecho que ellos tienen, por qué envían sus remesas, así como nos necesitan en Estados Unidos, también aquí en México se nos necesita”.

La Sedesol había presupuestado 31 millones de pesos para este año, de esos, 27 millones eran para el programa 3×1, pero les quitaron 14 millones de pesos.

Guanajuato es el tercer lugar a nivel nacional con más migrantes en Estados Unidos, con un millón 500 mil migrantes.

Ante esta situación el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, estará gestionando que estos recursos se puedan reponer de otras dependencias para afectar lo menos posible a los migrantes.