Seguridad Pública de Irapuato sin reportes por intento de ‘levantón’ a mujer en Irapuato; buscan a la víctima para que declare

Irapuato, Gto. La seguridad de la calle Moctezuma, en donde denunciaron un intento de “levantón” contra una joven, que culminó el robo, será reforzada. Así lo señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana Samuel Ugalde García, quien aseveró que buscan a la víctima para que aporte más información.

“Vamos a redoblar la vigilancia en estos puntos, tratar de localizar la parte, y ver que pudo haber suscitado, en este momento no tengo muchos elementos más lo qué hay en un video”, indicó.

El Secretario confirmó que al menos al 911 y al Centro de Comunicaciones (Cecom) no hubo reporte pero por ello van a tratar de localizar a la víctima.

“Dentro de las llamadas del 911 y no tenemos un reporte, aunque no tengamos un reporte vamos a tratar de ubicar a la posible víctima de alguna comisión de algún delito, no sabemos qué tipo de delito es, vamos a tratar de localizar o que se pueda comunicar”, señaló.

Incluso informó que solicitaron información a la Procuraduría General de Justicia y no hay denuncia por el hecho. La zona de la calle Moctezuma y la zona centro dijo no está reconocida como área conflictiva, “hay una disminución de algunos (delitos)”.

Tanto la dirección de Proximidad y Planeación e inteligencia realizarán un acercamiento en el área para verificar los videos de la zona, acercarse a la institución educativa del ITSI para revisar si es una de sus estudiantes y determinar qué sucedió.

Esto se da después de que se diera a conocer a través de redes sociales que una mujer que transitaba por la calle en mención fue agredida por un sujeto que viajaba en un auto gris, quien solamente pudo quitarle la bolsa que llevaba en la mano. Al parecer, este tenía la intención de secuestrarla pero no lo logró.

El momento quedó graba en video, donde se puede ver claramente como el auto se le empareja y un hombre baja del mismo para intentar jalar a la chica.