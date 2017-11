Osorio recibe halagos de otros técnicos previo al sorteo mundialista en Rusia

Moscú, Rusia (Agencias). La selección mexicana de Juan Carlos Osorio tiene mayor prestigio fuera del país que con los miles de aficionados mexicanos.

Mientras en los medios de comunicación y las redes sociales se critica el estilo de juego que despliega el combinado “Tricolor” con la dirección del colombiano, los expertos, junto con los técnicos internacionales le piden consejos de como jugar, tras la exhibición que brindaron sus dirigidos ante Bélgica.

El propio entrenador nacional fue quien señaló al portal medio tiempo, que se le acercaron otros técnicos a pedirle algunos consejos y aprovecharon para mencionar el buen nivel que observan en México.

“Hubo entrenadores que me preguntaron qué tipo de partido le planteamos a Bélgica. Ha sido muy placentero poder hablar con los entrenadores. Como siempre, he aprendido mucho, he intercambiado ideas y le he sacado mucho provecho”, aseguró el técnico.