Senadoras mexicanas rompen el protocolo y se arremolinan para tomarse una ‘selfie’ con Justin Trudeau (VIDEO)

Ciudad de México (SinEmbargo). El viernes pasado, en su segundo día de visita a México, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó y dio un discurso en la sede de la Cámara de Senadores en la Ciudad de México, donde pidió mejorar los sueldos y las condiciones de trabajo en México como parte de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Para tener una situación de ganar-ganar-ganar es necesario que ayudemos a que se consigan mejores normas, mejores salarios y condiciones de trabajo”, dijo Trudeau en sesión solemne.

Pero al terminar dicho encuentro, las legisladoras mexicanas rompieron todo protocolo y fueron captadas en una ansiosa espera del carismático político canadiense.

Un VIDEO que circula en las redes sociales da cuenta de dicha expectación, pero también del instante en el que varias senadoras se amontonan en la puerta de salida del salón de plenos para tomarse la selfie con Trudeau.

Conseguir la preciada foto no fue nada sencillo para las senadoras fans del canadiense, pues tuvieron que competir fuerte entre ellas para poder obtener la fotografía, como lo harían las fanáticas de cualquier estrella de la música.

Justin Trudeau salía de la sala, donde además de hablar sobre el TLCAN, pidió a los Senadores impulsar la creación de leyes en materia de derechos de las mujeres y niñas en México.

“El éxito de cualquier sociedad depende de la participación de las mujeres en la vida política y social porque cuando las mujeres tienen éxito, todos los conseguimos también”.

El Primer Ministro aseguró que a pesar de que puede parecer difícil, es posible alcanzar la paz; incluso citó en español a Benito Juárez, “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Esta palabras del canadiense desencadenaron una ola de aplausos y bullas entre los legisladores, quienes, en su mayoría, se pusieron de pie para ovacionar la cita.

Antes, en el primer día de vista de Justin Trudeau a México, una reportera de Radio Fórmula, Maru Rojas, mostró también ser admiradora del Primer Ministro de Canadá. Al formular una pregunta con respecto a la postura de México ante la situación en Cataluña, añadió: “… Y pues lástima que el protocolo no me lo permite, pero si no, yo pediría una foto con el Primer Ministro”.

Dicha foto le fue concedida por el propio Trudeau al terminar la conferencia de prensa, quien pidió se fotografiara con él, su esposa Sophie, así como con el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera Hurtado.