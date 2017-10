Despiden a directora de primaria y a conserje acusado de espiar niños en el baño

Irapuato, Gto. Mientras la Secretaría de Educación de Guanajuato investiga la denuncia pública contra el conserje que presuntamente observaba a menores en el baño, separan provisionalmente del cargo a la directora e intendente de la primaria Adolfo López Mateos.

Gabriel Espinoza Muñoz, delegado de la región suroeste de la Secretaria de Educación en el estado, explicó que derivado de la denuncia pública en medios se inició el proceso de manera oficiosa donde investigan la denuncia en contra del conserje quien presuntamente observaba a los menores de edad mientras estos estaban en el baño, y la directora presuntamente por no atender el hecho.

Lo anterior derivó en la separación del cargo a los dos funcionarios, por ello el Servidor Público explicó que”por protocolo, la norma nos obliga a retirar a la personas involucrados en el caso, no se les afectan sus derechos, (es) para salvar guardar la integridad y bienestar de los niños, se retiran del Centro de trabajo en tanto se operan el proceso de investigación”.

Espinoza explicó que hasta el momento no hay queja de un padre o madre de familia nadie ha formalizado la queja, y no han encontrado una víctima para culpar alguna persona por este presunto deleitó, por lo que expediente seguirá abierto durante un tiempo prudente.

“No tenemos ninguna elemento hasta este momento, queremos ser respetuosos de los derechos desde cada uno de los involucrados no tenemos en este momento para fincar alguna responsabilidad…Es importante que se formalice la queja porque no tenemos una queja formal ni una víctima definida, lo único que se da es un dato donde se habla de una supuesta falta de un intendente pero no tenemos un quejoso , una queja con nombre y apellido”

Finalmente dijo que de no haber queja o denuncia se cerrara el proceso y se regresarán a los canteros de trabajo a cada uno, pero están abiertos a recibir las quejas o denuncias.