Sergio Ojeda Cano, nuevo titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa

Guanajuato, Gto. Sergio Ojeda Cano rindió protesta como nuevo titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa. Llega en sustitución de Yolanda Cerón, quien hasta ayer se desempeñó como contralora del TJA.

Ojeda Cano viene de ser secretario proyectista de la sala que está a cargo de Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y le corresponderá concluir el proceso que se abrió en contra de su ex jefe directo por ostentarse con el título de doctor.

En entrevista, el nuevo contralor aseguró que dará continuidad a la investigación que sigue abierta contra el magistrado Cuauhtémoc Chávez, con quien garantizó no habrá ningún tipo de protección o favoritismo por haber sido su exjefe.

“No habrá ninguna protección, al final de cuentas soy una persona con un alto sentido institucional, eso es en parte lo que me tiene aquí, que siempre me he manejado con perfil netamente institucional y no va a ser la excepción voy a seguir siendo institucional y con base en eso efectuaré mi función”, afirmó.