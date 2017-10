Servidores Públicos de Irapuato ‘se cuelan’ al viaje de los ganadores de la Copa Comunidades

Irapuato, Gto. Con cargo al erario, algunos regidores y funcionarios municipales viajaron para acompañar a los integrantes de los equipos ganadores del torneo de Copa Comunidades del programa Domina la prevención y poder presenciar el juego de futbol entre Chivas y América en el estadio Azteca.

Cómo premio para los equipos participantes en este certamen que se llevó a cabo en las comunidades rurales, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez prometió un viaje para presenciar dicho partido a los integrantes de los tres primeros lugares de este programa, el cual tenía el fin de alejarlos de las drogas.

Los ganadores fueron Santa Elena, La Soledad y Exhacienda de Márquez quienes partieron este miércoles con rumbo a la Ciudad de México.

Para que esto se dieron se rentaron los camiones, se compró comida a los asistentes, más la adquisición de los boletos para acceder al juego. De este torneo participaron más de 600 jóvenes de la zona rural.

Hoy a las 10:00 de la mañana salieron de las instalaciones del Inforum, pero los regidores decidieron acompañar a los ganadores, entre ellos el regidor panista Pedro Alamilla Soto, la panista Cecilia Vazquez, así como los priistas Armando de la Cruz Uribe Valle y Sharon Orozco. Además del regidor del Verde Daniel Ruiz y el regidor de Morena Rafael Rodríguez.

Asimismo viajaron los funcionarios municipales de comunicación social, de la Secretaria particular del alcalde, del Instituto de la Juventud, Proximidad Social, además de más de 10 lugares para representantes de los medios de comunicación quienes se les advirtió que no podrán llevar cámaras porque no está permitido al área donde les tocó.

Cabe destacar que mediante un comunicado el municipio informó que también iban los delegados de las tres comunidades, “estas tres comunidades rurales, bajo cuyo cuidado van los jóvenes futbolistas amateurs”.

Zona Franca pregunto del monto que fue destinado para este viaje pero la autoridad no tenía la información exacta.