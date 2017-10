Si me ostenté como ingeniero civil, fue error de Obra Pública haberlo acreditado, dice Carlos Ortiz

Guanajuato, Gto. El regidor del PVEM en el ayuntamiento de Guanajuato Carlos Ortiz Montaño se sacudió la responsabilidad y culpó a la dirección de Obra Pública de haber permitido que como ingeniero ambiental fungiera como representante técnico y superintendente de las obras de pavimentación de la calle Ciprés, a pesar de haberse requerido un ingeniero civil.

Mientras tanto en la Comisión de Contraloría del ayuntamiento se aprobó iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el ex director de Construcción, José Guadalupe Ramírez Ortiz, por negligencia en el proceso de licitación de la obra. Así lo ordenó la Auditoría Superior del Estado (Aseg).

Además, se mandó llamar al contralor Juan Manuel Valdés Fonseca para que informe sobre los alcances del informe de resultados de la auditoría practicada a la calle Ciprés, que ya concluyó y cuyo expediente turnó a Comisión.

Y, ante las exigencias del ciudadano Armando Hernández para que se denuncie a Carlos Ortiz por usurpación de profesión, el alcalde Edgar Castro Cerrillo se lavó las manos al señalar que el gobierno municipal no puede “hacer acciones de oficio”, a menos que así lo ordenen los entes fiscalizadores.

La Auditoría Superior del Estado (Aseg) y la Contraloría municipal, detectaron que incumplimiento en las bases de la licitación de la obra, que establecían como requisito un ingeniero civil para fungir como representante y superintendente, y Carlos Ortiz como contratista se acreditó y hasta aportó su cedula profesional.

A raíz de esto, el ciudadano Armando Hernández exigió al gobierno municipal que denuncie al ahora regidor del Verde, por haber cometido el delito de usurpación de profesión cuando fue contratista.

Carlos Ortiz Montaño se defendió de los señalamientos y responsabilizó totalmente a la dirección de Obra Pública que en la administración pasada encabezó Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, de no haber revisado bien la documentación y permitir un ingeniero ambiental en vez de uno civil.

“No hay tal usurpación por que se pueden revisar expedientes, entregue mi cedula profesional como ingeniero ambiental, no entiendo dónde está la usurpación porque yo tengo mi cédula original y el tema profesional tengo desde el 2004 en tema constructivo no es algo nuevo”

Aseguró que fue la autoridad municipal quien cometió el error, “a la hora de los tramites aparece mi nombre, es cuando yo llego a firmar el contrato por ser socio de la empresa, aquí el error fue que le hayan puesto civil en lugar de ambiental, esto pudo haber sido causa de descalificación y no fue. Me piden documentación (…) al entregar la cedula y documentación, ellos ingresan mi nombre con mi cedula y omiten el ver que era civil o ambiental”.

Argumentó que en los resultados de la auditoría practicada por la Aseg, a quien se señala por esta irregularidad es al ex director de Construcción, por lo que Obra Pública fue quien se equivocó.

El alcalde Edgar Castro Cerrillo señaló que el gobierno municipal no puede actuar como instancia de parte e interponer una denuncia contra el regidor por presunta usurpación de profesión.

En entrevista, dijo que serán respetuosos de las instancias y en caso de que se tenga que interponer alguna acción legal así se hará, pero, siempre y cuando esté dentro de las facultades del municipio.

“Si la Aseg señala que nosotros tenemos que realizarle algún procedimiento lo haremos, si la contraloría lo manifiesta en alguna actuación, también lo vamos a realizar, nosotros no podemos actuar a instancia de parte, no puedo ni negar ni afirmar un hecho que no traigo. Seguiremos apegados a la legalidad y si hay algo que tengamos que hacer además del acompañamiento que se ha venido dando al tema, lo haremos, lo que nos competa como órgano de ayuntamiento”, reiteró