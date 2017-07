Siguen quejas contra Edgar Castro por no cumplir promesas de campaña

Guanajuato, Gto. Las quejas por no cumplir con las promesas que hizo Edgar Castro Cerrillo durante campaña continúan, ahora el líder de los colonos de Presa de Rocha, Tomás Martínez Reyes, reprochó el olvido en el que se encuentra la zona.

En entrevista, expuso que durante las campañas el ahora secretario de Ayuntamiento Carlos Torres Ramírez y el presidente municipal se comprometieron a escriturar los predios del barrio y a construir una cancha si le daban el voto al PRI, pero a casi dos años de haber ganado la alcaldía no han cumplido.

Tomás Martínez hizo un llamado para que en tiempos electorales los representantes no entreguen sus barrios, colonias y comunidades a cambio de promesas vacías, porque lo único que reciben son largas y evasivas.

“Carlos Torres sabe de la problemática, él quedó de acuerdo en apoyarme en las necesidades de Presa de Rocha y no lo ha hecho, el error más grande que yo cometí es haber entregado Presa de Rocha a un solo partido, porque ahora veo las consecuencias; A mí me prometieron la escrituración y una cancha para mi barrio, me lo prometió la persona con la que yo trabaje directo en campaña y no fue así, fue Carlos Torres”.