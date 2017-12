Sin acuerdos con vecinos, La Aldea construye barda en cancha de Yerbabuena

Guanajuato, Gto. A pesar de que aún habría negociaciones entre la empresa que construye el centro comercial La Aldea y los vecinos de Yerbabuena, para que no se opongan a que el campo de futbol pase a ser parte del centro comercial, dicho espacio desde hace días está siendo delimitado con la construcción de una barda de tabiques de concreto.

El pasado 22 de noviembre elementos de la policía preventiva impidieron el paso a vecinos de Yerbabuena, hacia el terreno del campo de futbol, quienes buscaban obstruir los trabajos para levantar una malla ciclónica para delimitar el espacio que por décadas usaron como espacio deportivo.

En el desalojo de los vecinos de Yerbabuena, elementos de la policía municipal incluso accionaron armas de balas de goma contra la gente que se oponía a perder el campo deportivo, por lo que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos abrió una carpeta de investigación.

La cancha de futbol ya no solo está delimitada por una malla ciclónica, pues está siendo substituida por una barda de tabiques de concreto, con lo que se podría entender que el asunto está resuelto; no obstante, la delegada municipal de la comunidad de Yerbabuena, María Victoria Manríquez, dijo en entrevista que el terreo que se usaba como cancha deportiva aún no está perdido.

No sé cuándo, pero vamos a tener una nueva reunión para seguir platicando del problema, de las ofertas que hace la empresa para tener otro espacio deportivo, pues la cancha de futbol la usaba mucha gente, señaló María Victoria Manríquez.

Sigue habiendo molestia de la gente, las cuatro personas que fueron detenidas, que se oponían a que se levantara la cerca de malla ciclónica, fueron liberadas días después del problema, no recuerdo sus nombres, dijo la delegada municipal, quien pidió que no se le fotografiara, enfatizando que sigue habiendo mucha molestia de la gente.

El que se use el terreno de la presa como cancha de futbol es solo una solución provisional, no es algo definitivo, pues ese terreno se inunda en época de lluvias; dijo la entrevistada, quien insiste que a pesar de que el espacio que se usaba como cancha ahora la empresa que construye el centro comercial lo esté bardeando, eso no quiere decir que la empresa se vaya a desistir de su promesa de reponerlo.

Juan Rocha, quien tiene un taller mecánico junto al lugar que por décadas se usó como cancha de futbol, es menos optimista de la delegada municipal, pues cree que es muy probable que los ofrecimientos de la empresa para dotar de un espacio similar a que se perdió solo quede en promesas.

En esto hubo algo turbio, la autoridad municipal ha actuado defendiendo los intereses de la empresa dueña del centro comercial, la cancha de futbol la usaban cientos de jóvenes y niños, es falso que era un lugar que promovía el vicio, el alcoholismo y la drogadicción, incluso se hacían las olimpiadas de la escuela secundaria, comentó Juan Rocha.

Manuel M., dijo que al momento que la empresa está bardeando el terreno en donde estaba la cancha de futbol, está demostrando que sus promesas son falsas; no van a dar nada a cambio, y en esto lo más triste es que el gobierno municipal no defienda los intereses del pueblo, de los que usaban el campo.

Yerbabuena tendrá su centro comercial de primer mundo, en un espacio de tercer mundo, en donde algunos de los problemas principales son la falta de pavimentación de las calles, y de servicios como el agua potable y el drenaje, esto de acuerdo a lo que informa la delegada municipal.

Precisamente en la comunidad de Yerbabuena, es el único polígono de pobreza del municipio, en donde el gobierno del estado invierte recursos del programa Impulso Social, programa destinado a zonas de alta marginalidad. Una de las estrategias para combatir problemas como los de la violencia y la drogadicción es la práctica del deporte, por lo que parece una contradicción que se pierdan espacios deportivos en las zonas marginadas.