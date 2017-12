Sin acuerdos de coalición: PRI mantiene esperanza mientras Verde sostiene que competirán solos

Guanajuato, Gto. La coalición PRI-PVEM en Guanajuato sigue en el limbo, porque mientras el Partido Verde Ecologista insiste en que el partido competirá solo en la elección gobernador del 2018, el Revolucionario Institucional mantiene el discurso de que con ayuda de la dirigencia nacional, habrá firma para la coalición.

La diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, manifestó que el partido puede competir solos en el proceso del 2018, por eso la decisión del consejo político de acordar que no irán en coalición con su aliado histórico, el PRI.

Manrique comentó que en la contienda por la dirigencia nacional del Partido Verde es que ha promovido que el partido deje de ir en coalición a las elecciones, porque en varios estados del país, incluido Guanajuato el partido está preparado para competir de manera independiente.

La legisladora local apuntó que las coaliciones deben verse como una estrategia, no como una obligación para los institutos políticos.

“En Guanajuato hemos puesto la muestra de que las coaliciones tienen que ser una parte de la estrategia no la estrategia completa. Nosotros en Guanajuato no compartimos agenda con nadie más, no tenemos estrategias de gobierno más que quien lo hemos querido hacer, donde la plataforma del Verde está vigente”.