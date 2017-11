Sin impulso de partidos, Carlos Medina y José Luis Romero puntean por gubernatura en encuesta de Inmersa

*Con información de Tere Segura

Guanajuato. La más reciente medición de Inmersa Marketing Group, reveló que las figuras que arrastran mayor preferencia entre la población, de quienes son mencionados como aspirantes a la gubernatura por los distintos partidos políticos, son el actual síndico leonés, Carlos Medina Plascencia, por el PAN y José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, por el PRI.

Se trata de una medición realizada en el mes de julio de este 2017, pero sus resultados no se habían dado a conocer. Es el último ejercicio realizado por esa encuestadora al respecto y fue liberada en el contexto de la definición de estos dos partidos -los de mayor presencia política en Guanajuato- para el método que seguirán para definir su candidato a la gubernatura en 2018.

Aunque el exsecretario de Desarrollo Social, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tiene a su favor la cargada interna del PAN, este se encuentra detrás de Medina y del Senador Fernando Torres Graciano en las preferencias. Además, contrasta con el perfil esperado por los encuestados, pues estos manifestaron la necesidad de una figura lejana del gobernador Miguel Márquez.

En tanto, el senador Gerardo Sánchez García, quien domina las bases del priismo en la entidad, también queda detrás de su colega Romero Hicks y del senador Miguel Ángel Chico Herrera. El exdirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, libra una batalla interna por hacerse de los espacios para integrantes de su sector, además de recibir el aval para su candidatura.

La presentación titulada “Percepción del estado de Guanajuato”, describe que se trata de un estudio de percepción empresarial en Guanajuato sobre el proceso electoral 2018.

Se indica que se trata de un resumen ejecutivo con los resultados puros emanados de la encuesta realizada durante el mes de julio, con una muestra total de 2 mil 400 casos divididos ponderadamente por tamaño de población en ocho regiones que fueron predefinidas por Inmersa agrupando principalmente “zonas de influencia y tamaños de población”.

Cabe resaltar las dos primeras preguntas realizadas a los encuestados.

A la frase: “Actualmente con lo que está pasando en el estado de Guanajuato, usted puede decir que lo que siente es más parecido a…”, los encuestados contestaron mayoritariamente al “enojo” con el 54 por ciento de las respuesta y al “miedo” con el 43.96 por ciento.

Posteriormente se cuestionó cual es considerado como el primer problema de Guanajuato. EL resultado confirmó la percepción poblacional, catapultada por la escalada de violencia y actos delincuenciales que se ha suscitado en Guanajuato.

El 84.58 por ciento de los encuestados dijeron que la seguridad es el mayor problema, seguido de la economía y el empleo, aun cuando este es el mayor laurel que ha argumentado el actual gobernador Miguel Márquez.

“No hay nada nuevo en la definición del principal problema social. La seguridad es por mucho el principal tema, seguido del tema económico. La corrupción y el Desarrollo Social son temas no vistos por la población, no ocupan un lugar en su imaginario. Esto no significa que no crean o no les importe, solo son temas no presentes en la vida diaria”.