Sin licenciaturas ni experiencia, familiares de directores del gabinete de López Santillana incumplen perfiles en el DIF

León Gto. Las dos familiares de los integrantes del gabinete del alcalde Héctor López Santillana que se ubican en cargos estratégicos del DIF, incumplen el perfil diseñado para cada puesto de trabajo al no ostentar la cédula profesional requerida para acreditar su nivel de licenciatura, ni poseer la suficiente experiencia laboral.

Incluso, en algunos casos la carrera que cursaron poco tiene que ver con la naturaleza de la paramunicipal, como lo es la asistencia social. Tal es el caso de la directora general, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, quien sin cédula profesional se ostenta como licenciada en mercadotecnia.

Las funcionarias que han ingresado a la administración son María de los Ángeles Campos Lango, hermana del director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango; Cristina Gabriela de la Parra Hernández, hija del director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard; así como Andrea López Gutiérrez, hija del Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, que con la reestructura salarial fue la más favorecida, ya que pasó de asesora a coordinadora.

El pasado 10 de julio Daniel Campos Lango, afirmó que la contratación de su hermana María de los Ángeles Campos Lango como coordinadora de asistencia social en el DIF León, es parte de los procesos que hace el propio PAN en la administración.

Además, precisó que su hermana estudio la licenciatura en Comercio Internacional y conseguir una plaza en la Coordinación de Asistencia Social en el DIF León “es un mérito”, que al final del día decide el PAN y no es algo que decida él.

Cinco días después, sostuvo que su hija Andrea es licenciada en psicología y se tituló aun cuando no ostente una cédula profesional.

“Desde que estaba en la carrera, dentro de la Universidad, ella mostraba cierta proclividad a la atención sobre todo de niñas que habían sido afectadas por alguna razón. De ahí me acuerdo que se fue a trabajar a una casa hogar de niñas, era la encargada de darles atención psicológica a las que hayan pasado por algo. Siempre fue su, no su pasión, pero si mostraba mucho interés”.

Por su parte, el alcalde Héctor López Santillana señaló que en este tipo de nombramientos no se requiere una cédula profesional para ocupar cargos de nivel coordinación y dirección dentro de la estructura del DIF municipal, contrario a la descripción de los perfiles.

“No todas las profesiones requieren de una cédula profesional para el ejercicio de una profesión”, indicó el primer edil luego de ser cuestionado sobre el perfil que poseen Andrea López Gutiérrez, hija del Secretario del Ayuntamiento y María de los Ángeles Campos Lango, hermana del director de Desarrollo Social y Humano.

Perfil dice una cosa, el currículum otra

Andrea López Gutiérrez ingresó a la paramunicipal con el puesto de asesor de proyectos, pero con la retabulación se le creó una nueva coordinación llamada “Supervisión y Nuevos Proyectos”, misma que no ha sido avalada por el Consejo del DIF.

El puesto para la Coordinación de Proyectos y Seguimientos, en el que actualmente labora Andrea López Gutiérrez, hija del Secretario del Ayuntamiento, indica que el perfil debe de contar con una edad mínima de 27 años en adelante. Además de que debe de contar con una licenciatura en Ciencias Sociales o afín.

Señala que debe de tener conocimientos en elaboración de proyectos, planeación estratégica, presupuesto basado en resultados, conocimientos en programas de gobierno, conocimientos de la operación municipal, estatal y federal, así como conocimiento en políticas sociales, sociología y desarrollo humano.

Marca que el perfil debe de tener como experiencia requerida un año en un puesto similar. Así como una experiencia requerida en elaboración de políticas y proyectos, sistemas de gobierno, programas gubernamentales, presupuestos gubernamentales, investigación y desarrollo social.

La coordinación tiene como responsabilidad manejo de recursos financieros y materiales, así como el manejo de información con las distintas dependencias de presidencia municipales y entidades gubernamentales; seguimiento de proyectos y programas de inversión, seguimiento a solicitud y aplicación de recursos públicos.

Andrea López Gutiérrez by Zona Franca MX on Scribd

En contraste con el perfil marcado por la paramunicipal, López Gutiérrez egresó en 2014 de la licenciatura de Psicología en la Universidad Iberoamericana, aunque no hay referencia de su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según el currículo de la funcionaria, obtenido mediante una solicitud de acceso a la información, trabajó como terapeuta en el Centro Cultural San Gabriel y Casa Hogar Pablo de Anda en los que duró un año en cada empleo.

Sin embargo, no refiere tener experiencia en cargos públicos con experiencia en manejo de presupuesto y programas de inversión, ni en elaboración de proyectos para entidades municipales, estatales o federal.

Cuando fue cuestionado sobre la designación de su hija en el DIF, Felipe de Jesús López Gómez, refirió que aproximadamente hace dos años, esta se “relacionó” con las actividades que hacía el DIF, “sobre todo con la procuraduría de la defensa del menor” donde empezó a mostrar un mayor interés”.

Dijo que había tenido una especie de invitación a trabajar en el DIF, que no se concretó, pero después “por su propia iniciativa y sin que yo tuviera algo que ver”, ella decidió acercarse el DIF “y bueno, la contratan” meses después de que el asumió su cargo como Secretario del Ayuntamiento.

“Que yo hay tenido que ver algo por mi función, o por mi partido, absolutamente es falso, pero no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a quien realmente llevó a cabo este proceso. Lo que sí puedo decir, y me siento muy orgulloso, es que por su dedicación y actividades propias de su carrera ahí está. Si eso la hace feliz, yo también lo estoy”.

Afirmó que no sabe si su hija tiene o no cédula profesional, “lo que sí sé es que yo vi su título de lo que estoy extremamente orgulloso. Creo que realiza funciones de coordinación pero por qué tenga o no la cédula no sé”.

En el caso de María de los Ángeles Campos Lango, quien es coordinadora de Servicios Asistenciales desde el 15 de diciembre de 2015, no fue entregado su currículo por la Unidad de Acceso a la Información Pública (Umaip) o no existe.

Campos Lango estudió la licenciatura de Comercio Internacional, aunque no se encuentra su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

Sin embargo, sí se entregó el perfil y currículo de quien actualmente ocupa la Coordinación de Asistencia Social y anteriormente la Coodinación de Servicios Asistenciales, la cual marca una distancia considerable respecto al perfil de la hermana del director de Desarrollo Social y Humano.

El puesto en Coordinación de Asistencia Social establece que debe de tener una licenciatura en Trabajo Social, Psicología, o afín a las ciencias sociales y humanidades. Indica que debe de tener una experiencia de dos años en trabajo social.

Algunas de las responsabilidades que tiene el puesto es establecer una relación entre las instituciones, asociaciones civiles, organismos, paramunicipales locales y estatales. Además de realizar compras, control patrimonial y controles de nóminas.

Norma Patricia Vázquez Calvillo, es actualmente la Coordinadora de Asistencia Social, en su currículo indica que estudio una licenciatura en trabajo social y que actualmente está en proceso de titulación. Además cuenta con una carrera técnica en la Escuela de Trabajo social, con título y cédula profesional.

Expresa en la carta de vida que posee varios cursos y diplomados por la Unam, la Universidad del Valle de Atemajac y el Instituto Universitario del Centro de México. También participó como ponente en el 2do Encuentro de Trabajo Social impartido por el Instituto Tepeyac. Sus empleos anteriores fueron en la Secretaría de Salud, Hospital Regional de León, y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Norma by Zona Franca MX on Scribd



En el caso de la directora general del DIF y hermana del Secretario de Desarrollo Social y Humano, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, indica en su currículo que estudió la licenciatura en Mercadotecnia, sin embargo, su nombre no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.

Su historial laboral informa que trabajó como auditora de control interno en la Secretaría Particular del Gobernador, además laboró en la Coordinación de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (Cofoce), en el puesto de Jefe de Mercadotecnia. Y fue regidora del Ayuntamiento de León durante la administración de Ricardo Sheffield Padilla.

El perfil marcado por el DIF para la dirección general, indica que debe tener una licenciatura en Ciencias Sociales, Humanidades o afín, así como experiencia de hasta tres años en la administración pública municipal, estatal y federal, además de administración en recursos humanos y económicos, atención y prevención en problemáticas sociales.

Alma Cristina by Zona Franca MX on Scribd

Sin cédula no hay título

La regidora del PAN, Ana María Esquivel, quien es integrante y representante del Ayuntamiento en el Consejo Directivo del DIF León, señaló que “generalmente” quienes se postulan para un cargo dentro de la paramunicipal, aclaran la situación de la titulación en su currículum que son revisados entre los consejeros como parte del procedimiento.

Admitió que las familiares de los funcionarios no se pueden ostentar con un nivel de licenciatura sino hay una cédula que lo sustente, aunque rechazó que esto sea una irregularidad.

“Tiene usted razón en que sino está la cédula y estoy diciendo que soy licenciada, todavía no soy aunque ya haya hecho mi examen. Esa parte me queda clara, pero bueno, yo no hablaría de suplantación de funciones, en el caso del DIF nosotros no pensamos que el hecho de haber contratado la instancia a estas señoritas, que todavía algunas no tienen su cédula, pues se hable de suplantación, más bien considero que fue acorde al perfil que mostraron en su currículum, las entrevistas que se les hicieron en la coordinación de personal y ellos las pusieron en la mesa”.

En el caso de Cristina de la Parra, efectivamente, por ser un puesto directivo pasó por consejo. Dijo que se presentaron tres currículums y de acuerdo a los contenidos y al análisis, el consejo en pleno determinó que ella sería la nueva directora de relaciones públicas.

“No hay conflicto. Si yo la contratara dentro de una dependencia siendo familiar. En este caso el director está en medio ambiente, ella acá presentó su currículum como cualquier persona y se analizó que ella era el mejor elemento para el puesto”.

Por otro lado, dijo que definitivamente dentro de los lineamientos no se menciona que las personas a ser designadas con un cargo, deban militar en un partido político. Simple y sencillamente sus habilidades y estudios que cubran el perfil.

“Yo soy panista. Nunca hemos recibido instrucción de nuestro partido de que tengamos que recibir tal o cuales personas”.

Explicó que hay un proceso administrativo que se hace dentro de la institución precisamente para la selección de personal. Los puestos de las direcciones generales tendrán que pasar por consejo, donde se nos presentan tres currículums específicamente que puedan cubrir el perfil, o similar a lo que se requiere.

“Pasan por toda una serie de pruebas en lo que es la coordinación de personal y posteriormente el consejo define. En el caso del DIF las direcciones generales sí pasan por el consejo”.

Cabe recordar que el Instituto Cultural de León (ICL) tiene dentro de su nómina a un hijo de la regidora Ana María Esquivel Arrona, quien es integrante de la comisión de cultura en el Ayuntamiento de León.

Se trata de Alberto Muñoz Esquivel, quien estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y fue en 2011 cuando realizó sus prácticas profesionales en este organismo.

En enero del 2016 fue contratado como redactor y en su edición de febrero, en la revista Alternativas, aparece como encargado del diseño tanto del ejemplar como de la portada.