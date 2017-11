Sin método base, círculo cercano a López Santillana define estrategias y convenios de publicidad, admite vocero

León, Gto. Sólo el grupo de funcionarios y ediles cercanos al alcalde Héctor López Santillana, es el que define la “estrategia de comunicación social”, así como el visto bueno para la asignación de convenios de publicidad oficial con los diferentes medios, así lo señaló Emmanuel Moreno Lara, actual director de Comunicación Social.

En entrevista con Zona Franca, el funcionario sostuvo que a su llegada, en el mes de abril de este año, se tuvieron que remontar diferentes deficiencias a nivel organizacional, pero también en la parte estructural de los contenidos publicitarios que se lanzaban para promover la administración.

De acuerdo a una encuesta de percepción ciudadana realizada en julio por la empresa Verticecom, el 77 por ciento de los leoneses encuestados “no conoce” los programas de gobierno. Lo cual contrasta con los contratos de publicidad oficial en los que se ha gastado 109 millones de pesos, al apartarse de los verdaderos hábitos de consumo mediático.

Como un ejemplo, los leoneses promedian 3.6 páginas de lectura de periódicos a la semana, mientras acaparan el 38 por ciento de los 46.9 millones de pesos erogados a septiembre de este año.

La encuesta aplicada cuestionó a los leoneses si han visto o escuchado publicidad del Gobierno de León. La mayoría señaló que no con un 83 por ciento, un 17 por ciento dijo que sí. Es decir, que únicamente 2 de cada 10 leoneses conocen lo que comunica la administración de Héctor López Santillana.

Moreno Lara fue nombrado de forma oficial como director de la dependencia hace dos meses, aunque fungía como encargado de despacho, tras la salida de Ignacio Camacho Flores, el 26 de abril del presente año.

Esto sobrevino luego de las denuncias de censura que realizó la locutora y periodista Socorro Bernal, a quien se marginó de una entrevista radiofónica que atendería el alcalde Héctor López Santillana en la estación de radio La Poderosa.

Sin método definido

El vocero municipal refirió que cada semana se hace un acuerdo de comunicación, en el que participa personal de la dependencia y de la Secretaría Particular en su área Agenda y Eventos. Se realiza una reunión con el alcalde Héctor López Santillana, en donde se definen algunos temas.

Detalló que en el círculo participan el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez; así como el Secretario Particular, Gonzalo León Zavala y el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos.

“Cada semana hacemos un acuerdo de comunicación con el Alcalde y en este acuerdo participa gente de comunicación y gente de la Secretaría Particular que tiene que ver con Agenda y Eventos, está el Alcalde y participan algunos integrantes del gabinete. “Está el Secretario del Ayuntamiento, está el Secretario Particular, está el Director de Desarrollo Institucional y bueno un servidor. Somos los que estamos viendo… y somos un grupo, vemos si traemos esto en agenda y ver cómo lo podemos potenciar en comunicación este asunto, de qué manera lo vamos desarrollando y de más”, declaró.

En algunas ocasiones, quienes participan de forma frecuente como parte del Ayuntamiento son el síndico panista, Luis Enrique Ayala y el regidor panista, Salvador Sánchez Romero.

Emmanuel Moreno Lara admitió que no hay un método afianzado para definir la estrategia de comunicación. Es porque ello, dijo que sólo se reúnen con ciertos ediles del Ayuntamiento.

“Tenemos también reuniones muy periódicas, con ciertos integrantes del Ayuntamiento, y digo ciertos porque la verdad, no se ha planteado como tal, la manera de, -y no por un servidor-, pero no se ha planteado una forma como tal de tomar decisiones en conjunto y demás”, declaró.

El funcionario municipal citó como ejemplo que previo al fallo de la nueva licitación para el servicio de recolección de basura en la ciudad, tuvieron una reunión de comunicación “estratégica” con ediles.

Respecto a los regidores del PRI y del Partido Verde, Emmanuel Moreno dijo que desde el momento en que tomó protesta, se mostró a disposición de ellos. Aunque, refirió que desconoce el por qué no se han acercado.

“En el caso de los regidores del PRI, del PVEM y demás, pues digo, yo desde el momento en que tomé protesta me mostré a disposición de ellos. No sé porque no se ha dado el acercamiento -habría que preguntarles-, pero al final del día yo estoy a disposición de todos en algún comentario, pues para eso estoy”, manifestó.

Sale Camacho, “cambio de rumbo”

Emmanuel Moreno Lara admitió que había deficiencias en la difusión de los programas y servicios de la administración, ya que no muchos ciudadanos los conocían. Por ello, mencionó que se mandó a realizar la encuesta de percepción, que hizo la empresa Verticecom, con el fin de ver, en donde estaba parado.

“La encuesta está levantada a finales de julio y principios de agosto. Era una fotografía para saber en dónde estábamos ubicados y cómo perciben los ciudadanos a la administración…para que al final del día partiéramos de ese punto para generar una estrategia distinta”, dijo.

El director de Comunicación afirmó que tuvo que poner “cierto orden” al nivel organizacional porque muchos enlaces de prensa, no reportaba lo que ocurría en las dependencias en donde estaban asignados.

“A veces no nos comunicaban las cosas y evidentemente, necesitamos que la información sea efectiva para los ciudadanos y obviamente para ustedes (periodistas) que son quienes canalizan la información”, manifestó.

Respecto a los convenios de publicidad oficial y el poco impacto que generaron para promover los programas de la administración de Héctor López Santillana, Moreno Lara sólo indicó que cuando llegó a ser el encargado de despacho, los convenios ya se habían cerrado. Únicamente “les dio seguimiento”.

“De acuerdo a lo que se platicó en la entrega recepción con el anterior director (Ignacio Camacho Flores) y que me dejan en este espacio como encargado. Lo que me explicaba él era básicamente, lo que hasta ese momento se tenía reportado como los medios más efectivos, en cuanto a la penetración y el conocimiento. Yo le he tenido que dar seguimiento”.

Aunque Camacho Flores fue despedido en abril, Emmanuel Moreno insistió en que no le tocó revisar la distribución y contratación en los medios de comunicación para publicidad oficial. Sin embargo, la mitad de los contratos tienen su firma de validación.

El director municipal señaló que la encuesta le sirve a la Dirección de Comunicación para redefinir los criterios y para ver de qué manera se mejoran las herramientas para informar a los ciudadanos.

“Por ejemplo, si la pregunta es en el caso digital y sobre por qué no hubo inversión para medios digitales como tal, de acuerdo a la estrategia. Desconozco el motivo por el que en el 2017, no se invirtió en medios electrónicos. “En el caso de nosotros, sí hay información en los portales, pero generalmente viene en el portal de noticias, del medio impreso y te hacen un paquete publicitario. Y ahí se divide”, externó.

Moreno Lara aludió que al final del día, los ciudadanos tienen apatía por enterarse y saber de las noticias. Y a veces prefieren ver deportes o espectáculos. Pero, se tiene que llevar el mensaje como comunicación.

“Sí yo veo que tal vez en un noticiero tal, no me escuchan, o en un programa de televisión, o en un programa de radio. Pero sí hay un nicho importante, tal vez en un portal deportivo. Y si eso me va hacer llegar mi publicidad de manera más afectiva a un público mayor, pues evidentemente es a donde se tiene que concentrar el tema presupuestal”, apuntó.

El tema cobra relevancia, pues el pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a la organización Artículo 19, sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial. Con esto, se ordena al Congreso de la Unión crear los ordenamientos legales que regulen este gasto.

En lo local, mientras diputados de oposición en Guanajuato celebraron la resolución de la SCJN y se abrieron a la posibilidad de legislar al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba evadió el tema al señalar que no conoce el legajo de la resolución.

Publicidad oficial León Gto. 2017 by Zona Franca MX on Scribd