Sin observaciones por contratación de app en desuso por la contraloría de León

León, Gto. El contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, aseguró que el contrato que su antecesor Alberto Padilla le asignó a la empresa audiovisual “Emotions Films”, ya fue revisado y no tuvo ninguna observación, pues la plataforma aunque está en desuso, todavía funciona en su versión web.

En entrevista, Ramírez Sánchez aclaró que del contrato hecho por la Contraloría en la administración de la priista Bárbara Botello, no se renovó para la aplicación móvil, pero continúa utilizando la plataforma de “Denuncia León” con mejoras que se le hicieron.

“A mí lo que me dejaron como pendiente fue ese contrato que haces mención denominado ‘Denuncia León’, aquí es importante señalar que el contrato tenía dos aspectos fundamentales, la primera es la plataforma y su elaboración, y la segunda es la aplicación App que es para que a través de los teléfonos celulares se presentarán las denuncias en la plataforma ´Denuncia León’ y tuvo una vigencia de 17 meses”, expuso.

Esteban Ramírez indicó que no se hicieron observaciones al contrato porque ya estaba por concluir.

Zona Franca publicó que a petición del excontralor municipal Alberto Padilla Camacho y con el aval de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, el gobierno municipal pagó a la empresa audiovisual “Emotions Films” 258 mil 680 pesos, por la aplicación para celular y sitio web “Denuncia León”.

Con antelación, la empresa tuvo la certeza de que la Contraloría Municipal la contrataría para dar el servicio, ya que lo facturó dos semanas antes de la firma del convenio con la administración municipal.

De esa manera, Jorge Omar Gómez Tavares, director de Emotions Films, recibió el pago por la elaboración de una plataforma de denuncias, que en año y medio sólo registró 683 quejas ciudadanas.

El actual titular de la Contraloría detalló que el contrato que hizo su antecesor abarcó el diseño del software, así como el servicio de la aplicación del teléfono celular, y tuvo una duración de 17 meses. El convenio concluyó entre Gómez Tavarez y el municipio de León siete días antes de que ingresara en la Contraloría.

“En la entrega-recepción estaba ese contrato, al vencer el que sí queda, y es lo que quiero aclarar, es que ‘Denuncia León’ sí sigue funcionando, sólo la plataforma y siguen llegando denuncias por ese medio. “Lo que ya no renovamos fue la aplicación del APP, porque tenemos otros medios, como twitter por ejemplo que no nos cuesta, pero en realidad ese contrato así se celebró y tenemos conocimiento de ello porque estamos en la Contraloría y fue el tema que quedo en mi entrega-recepción”, señaló.

Detalló que en la entrega-recepción no se observó que el proveedor le facturó antes al gobierno municipal, de que se celebrará el contrato.

“Esa situación es generalmente cuando uno contrata de esa forma donde no es una licitación pública, e inclusive no estaba en el reglamento de adquisiciones porque estaba fuera, se solicitaban algunas cotizaciones y no era un concurso, ni mucho menos, hasta donde tengo entendido se solicitaron algunas cotizaciones y así fue.

“Supongo que en cuanto a la cuestión técnica, debió ser revisado por tecnologías de la información porque ésta área es la queda los vistos buenos para la contratación de los softwares o sus diseños”.

Explicó que el año pasado, le hicieron mejoras a la plataforma. “Nosotros como municipio somos dueños de la plataforma, tan es así que le hicimos mejoras sin solicitar la autorización del proveedor. Es decir eso ya es un producto entregado”.