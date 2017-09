sinvotonohaydinero para Guanajuato

Este año el Congreso de Jalisco aprobó cambios en la legislación estatal con la denominada Ley Kumamoto, en particular, se modificó la Constitución Política y el Código Electoral y de Participación Social, en una reforma aprobada el 02 de junio.

La denominada Ley “Sin voto no hay dinero” que entrará en vigor en 2019 y aplicará para los comicios de 2021, propone el ahorro de cerca de 550 millones en el financiamiento a los partidos políticos en Jalisco. Se denomina así, porque modifica la fórmula con la que se obtiene este financiamiento, que hasta el momento se asigna en función del padrón electoral, que en 2015 fue de 85 millones de personas electoras registradas a nivel nacional, con una bolsa total anual de 4 mil millones de pesos.

Este diputado independiente propuso asignar el financiamiento en función de la votación válida de la elección anterior y no del padrón total, que para el mismo año fue de 38 millones de personas en todo el país, sin considerar el voto nulo, que fue de 2 millones de votos. De aplicarse esta fórmula a nivel nacional, la bolsa total anual sería de mil 800 millones, con un ahorro de más de 2 mil millones. La fórmula para la repartición por partido quedaría igual.

Kumamoto ha presentado una iniciativa similar en el Congreso de la Unión que, de aprobarse, tendría repercusión federal, aunque enfrenta la resistencia de los partidos políticos y no ha sido discutida.

Cabe mencionar que después de aprobada la Ley, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Morena interpusieron cada uno una Acción de Inconstitucionalidad (38/2017, 39/2017 y 60/2017, respectivamente) contra ésta, argumentando que generaba inequidad entre los partidos; estos recursos fueron acumulados y resueltos en sentido negativo el 28 de agosto, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley, es decir, emitió una sentencia judicial que señala que no existe contradicción entre la Ley aprobada y la Constitución Federal.

En Guanajuato, en enero pasado la diputada priísta Arcelia González presentó una iniciativa para reducir en un cincuenta por ciento el financiamiento que se otorga a los partidos, iniciativa que fue enviada a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado que es presidida por el PVEM, es decir, por el partido que se opuso a la Ley Kumamoto a nivel nacional.

Esta propuesta, con número 63261, no es equivalente a la Ley #SinVotoNoHayDinero ya que no asocia la reducción en el financiamiento al número de votos válidos emitidos durante la jornada electoral, aunque permitiría un ahorro de 80 millones de pesos en el presupuesto estatal para 2018. El proyecto, si bien se autodenomina crítico, no alcanza a sensibilizar a los partidos políticos entregados a la voracidad, que para 2018 gastarán cerca de 200 millones de pesos del presupuesto estatal.

En Guanajuato en las elecciones pasadas solo votaron 4 de cada 10 personas inscritas en el padrón electoral, lo que habla del desencanto de la población con los partidos políticos y las elecciones; aplicando la formula Kumamoto se ahorraría cerca del 60% del presupuesto de los partidos. Creo que sería un buen momento, para que como dice Kuma, si no logran convencer al electorado, asuman que sin voto no hay dinero.

Para más información: http://sinvotonohaydinero.mx

*El Dr. Raymundo Sandoval tiene Twitter: @ray_sandoval