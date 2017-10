Solicita Márquez desafuero de Bárbara Botello; la acusan de perder dolosamente 87 mdp del erario

Ciudad de México. El gobernador Miguel Márquez presentó de manera formal la solicitud de desafuero contra la hoy diputada federal de PRI, Bárbara Botello Santibañez, por presuntamente haber perdido 87 millones de pesos del erario, al haber actuado con dolo en cuatro juicios que se perdieron durante su gestión como alcaldesa de León.

Fue el exalcalde y diputado federal de PAN, Ricardo Sheffield Padilla, quien informó en su cuenta de twitter el inicio del procedimiento que tiene el objetivo de juzgar a la exalcaldesa por el delito de peculado.

Según señaló, el recurso legal fue entregado de manera directa por el mandatario estatal y el Procurador General de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ante la Cámara de Diputados. Él afirmó que estaría buscando que la solicitud sea exitosa, lo cual es factible dada la fundamentación que presentó el gobierno estatal.

Sheffield Padilla indicó a medios locales que la Procuraduría General de Justicia estuvo trabajando en este recurso durante dos años, por lo que hubo mucha precisión en sustentar las pruebas del presunto dolo en la pérdida de cuatro juicios en los que estuvo involucrado el gobierno municipal cuando Botello era alcaldesa.

Afirmó que Bárbara Botello estaría involucrada de manera directa en el daño al erario que se documenta en la solicitud. Dada esta actuación que ahora se le acusa, se habrían perdido 87 millones de pesos en los litigios por el estadio León y el pago de afectaciones por el Parque Metropolitano y del distribuidor vial Benito Juárez.

A las 3:30 de esta mismo martes, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, ofrecerá una rueda de prensa en la que dará más información sobre este tema.

Por lo pronto, la diputada Bárbara Botello Santibañez, dijo al diario Correo que se siente tranquila, por lo que esta acción no la “intimida”.

Indicó que la solicitud hecha por el gobierno del estado de Guanajuato es una respuesta a su respectiva solicitud para auditar los recursos del caso Metrofinanciera, en donde se habrían perdido más de 36 millones de pesos, también del erario del municipio de León.

“Ya sabía que vendrían ataques del gobierno después de que anuncie lo de Metrofinanciera. No me van a intimidar. Lo he vivido por más de dos años y seguiré exigiendo resultados y que se castigue la corrupción de los gobiernos panistas. Cuánto les duele que les saquen sus trapos sucios. Y solo es la punta del iceberg”, advirtió .

Bárbara Botello insistió que la solicitud de desafuero es una respuesta del gobierno panista, por lo que afirmó que seguirá que se “castigue la corrupción de las administraciones de Acción Nacional”.

