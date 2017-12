Nueva York, 17 de diciembre (AP).- Star Wars: The Last Jedi debutó el fin de semana en el tope de las taquillas cinematográficas en Estados Unidos y Canadá, con una recaudación preliminar de 220 millones de dólares que le colocó solamente detrás de su predecesora, The Force Awakens.

