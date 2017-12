Tarifa preferencial para el director de Sapal no me sorprende; yo estoy tranquilo: López Santillana

León, Gto. El alcalde, Héctor López Santillana, dijo no sentirse preocupado ni sorprendido, por la tarifa preferencial con la que se beneficia al director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Leonardo Lino Briones.

En días anteriores, se informó que Lino Briones paga al mes 64 pesos por el servicio de agua potable en su domicilio, mientras percibe un salario mensual superior a los 103 mil pesos como director de la paramunicipal.

Paralelo a esto, el Ayuntamiento de León programó para el siguiente año la eliminación del cobro indexado aplicado a la tarifa en el servicio de agua potable, que estaría por aprobarse en el Congreso de Guanajuato. Se trata de un 5 por ciento general a partir de enero.

“Es un tema que tiene que ver con los acuerdos y negociaciones con el sindicato. Llama la atención algo que se ha venido desarrollando de manera institucional a lo largo de 40 años” argumentó el alcalde sobre el tema.

López Santillana insistió en que es un tema que tiene que revisar el Consejo Directivo de Sapal.

“Yo estoy tranquilo no es nada sorpresivo, no es nada discrecional, no es nada subjetivo. Es un tema que está perfectamente estructurado, de menos debe tener 30 años de existir esta condición, insisto es un tema que tiene que ver con las condiciones del propio sindicato y el consejo”.