Teatro Bicentenario en claroscuro: ícono citadino, desvarío de consejeros, relevo inexplicado y caída en taquilla

Por: Alejandro Gasca Tort

El arquitecto Augusto Quijano formó un equipo internacional de especialistas en construcción y equipamiento teatral: Alejandro Luna, Akustiks Y Teathre Projects Consultants. Levantaron y vistieron una obra hermosa en forma y fondo que sorprendió a todos, pero que parecía demasiado para una escena cultural tan inconsistente como la de León; siete años después, la cuarta ciudad más grande del país. Un teatro de ópera donde podía presentarse Le Cirque de Soleil, decían para emocionar y no asustar.

Era el año 2010. Se celebraban en México 200 años de la gesta de independencia y cien de la revolución; efemérides perfectas para uno que otro sueño porfiriano, como la construcción de enormes teatros donde pudieran lucirse fastuosos informes de gobierno, o enormes elefantes blancos donde cupieran misas papales multitudinarias. Las dos cosas ocurrieron en Guanajuato, pero sólo una pudo sobrevivir el embate de la ignorancia de la clase política, cuando menos un lustro.

El Teatro del Bicentenario es escenografía de cientos de quinceañeras que aprovechan el espejo de agua donde danzan millones de luces para tomarse una foto que haga inolvidable esos vibrantes días. Apropiación social de un símbolo que también por dentro fue dando espacio a todos. Isóptica, pancústica, su boca engulle como un abrazo; vibra y transforma, del sueño de producción al aplauso. Abre sus branquias para duplicar la fuerza del sonido, ya sea para una sinfónica o para una obra de teatro.

Pero también es escenario de su propio colapso: durante el segundo semestre del 2017 la asistencia cayó en picada.

La caída en picada

La escandalosa salida de Alonso Escalante como director anunciaba una debacle. El 12 de julio el consejo exigía su renuncia a puerta cerrada y una semana después pagaba un desplegado intentando desacreditarlo. Tiene una soberbia desmedida, que anula los esfuerzos institucionales, una incapacidad para servir con humildad, un proceder oscuro para asegurar lo que se propone sin principios ni consideraciones, forzando, golpeando y violentando las relaciones entre los colaboradores y las personas que tenemos que ver en la gestión cultural, melodramatizó entonces el director de Forum cultural, Arturo Joel Padilla Córdova.

Artistas, escenógrafos, iluminadores, productores de prestigio reconocido calificaron como brutal, ridículo, sinsentido, inexplicable, el despido; el público local organizó manifestaciones y reclamos; un activismo inédito en defensa de quien tenía al teatro en las más altas calificaciones en América Latina. El mejor teatro de México. El mejor equipo técnico con el que se haya trabajado. Mientras todo mundo en el teatro corría de un lado a otro porque estaban en plena preparación para la ópera Carmen.

Y sí, Carmen llenó. Cuatro funciones de agosto; cinco mil 431 almas testificaron el drama de la fiera gitana que paró el corazón de Bizet en 1875. Pero llegó septiembre y diciembre. Ya sin Escalante pero con una agenda programada por él.

Mademoiselle Cinéma, puesta de una compañía japonesa de muy bajo costo, con un formato experimental, tuvo dos funciones y apenas superó una tercera parte del aforo del Teatro Estudio. Igual Romengo y Mónika Lakatos, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y Voces 8 con sólo un tercio pero de la sala principal; El Inspector a medio aforo del Teatro Estudio.

La opereta La Viuda Alegre, una reposición (o una puesta que repite en el teatro) estuvo a medio vacío en el promedio de las tres funciones y si uno revisa el historial de las reposiciones se da cuenta de que siempre habían tenido más público que los estrenos. Falta de difusión, problemas técnicos y la imposición de criterios de la dirección del Forum en el diseño del cartel, fueron causas inéditas.

La English Chamber, a pesar de ser una de las orquestas de cámara más importantes del mundo, no pudo ni de cerca alcanzar los llenos de otras agrupaciones como Britten Sinfonía, la City of London Orchestra y uno no se explica las razones para no haber agotado las entradas. La mitad del teatro no acudió.

El mejor trombonista del mundo, Jörgen van Rijen, principal de la Orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam y La Creación, programa para la fiesta en celebración del aniversario séptimo, sólo a tres cuartos de ocupación. Franz Joseph Haydn se habría decepcionado, pienso.

Jaime, pragmático. Ir a lo seguro

Jaime Ruiz menea la cuchara en su té mientras opina que ha sido una grata sorpresa vivir en León; una ciudad que ve económicamente potente. Beneficiario del interés que observa en todo el país por ofrecer otras maneras del desarrollo, centros culturales y de las artes, ahora es el director del Teatro del Bicentenario, a quien le ha caído encima este duro momento.

Reconoce que la dirección artística tuvo todo este tiempo contenidos artísticos apropiados y una voluntad de ir en dirección a la excelencia, de modo que es un referente nacional. “Uno pone un grano de arena… una etapa precisa para poner lo mejor de mí y trabajar en equipo”.

Jaime piensa que a León le falta aún conocer y probar diferentes manifestaciones artísticas para construir un gusto propio y por eso se propone ser diverso, pero exigente en calidad. Adelanta que habría una ópera para marzo con un primer semestre lleno de aliados como la OSUG o la Orquesta Sinfónica Nacional; que coordinará un programa para niños y familias en abril y que en agosto desplegará la gran ópera del año.

Aunque los números que me facilita lo aplastan, conserva su optimismo como la etiqueta de McCormick en su taza de te. La renuncia de Rafael Mendoza y otras en cascada en el equipo técnico parecen no vencerlo porque rescata el amor a la camiseta de los sobrevivientes al escándalo Alonso.

Me cuesta trabajo arrancarle una visión, parece no querer arriesgarse y da vueltas a la necesidad de pragmatismo en la programación, “a veces vas a trabajar con los elementos que tienes”. Intento de nuevo, pero parece a la defensiva… “no programas lo que te gusta sino lo que se puede hacer… se construyen alianzas para lo factible”.

Parece que a la tercera insistencia lo logro: “ser un teatro de referencia en toda Iberoamérica por su programación, por la calidad de voces, por los jóvenes en teatro de ópera para quienes el teatro será su plataforma”.

Preocupada la escena nacional

Seis años y medio cumplió Alonso Escalante, promotor cultural especializado en ópera, al frente del Teatro del Bicentenario. Fue invitado a dirigirlo aún en obra negra y lo colocó en la agenda internacional, cuando menos en Iberoamérica.

La inauguración fue una comilona con el presidente de la República en el salón para eventos y la cocina que se incluyeron al diseño del recinto pero que Alonso supo cómo convertir en Teatro Estudio y taller de vestuario, y alejar hasta julio pasado los deseos palaciegos de los políticos abusones.

Paso de gato, la revista más prestigiada sobre el teatro en México, ha dedicado un reportaje especial al Teatro del Bicentenario, donde da voz a especialistas en teatro de ópera, para festejar su séptimo aniversario. Ahí, los especialistas hacen contexto a la salida de Alonso Escalante y advierten los logros alcanzados y sus razones y los riesgos que ahora enfrenta el recinto.

Ahí mismo describe Alonso el proyecto como una gran oportunidad para tener en México un teatro que funcionara bien; un teatro que cubrió el 60 por ciento de los costos de producción, que se convirtió en referente nacional con 15 producciones propias de alta calidad en cinco años.

Recuerda una conversación de los miembros del Consejo Ciudadano a su llegada:

-¿Cuál es su idea del proyecto del teatro? -Queremos que sea una escuela. Que los muchachos vengan aquí a aprender, a tomar clases… -¿Y por qué no hicieron una escuela en lugar de un teatro? -Bueno, se pensó siempre en un teatro, para hacer también presentaciones.

Amand: que no se pierda la armonía

Philippe Amand, alumno de Alejandro Luna, Ludwik Margules y Julio Castillo, director y escenógrafo, calificado como mejor diseñador de iluminación por el Word Satage Design de Toronto en el 2005, aplaude la armonía en todos los procesos de producción del Teatro del Bicentenario a diferencia incluso del Palacio de Bellas Artes.

Destacó la habilidad de Escalante para prever tres semanas de montaje para ensayos técnicos, musicales, con orquesta y generales, con un equipo concentrado exclusivamente en esta actividad, y con resultados de principal importancia para el espectáculo.

“Escalante convocó a un público cada vez más interesado y comprometido alrededor de un repertorio exitoso”.

Zapatero: el equipo técnico distinguía al teatro como el mejor

Víctor Zapatero, que ha montado más de 100 producciones de primer nivel como iluminador de teatro, danza y ópera, sabe de cierto que el Bicentenario es ideal para montajes de gran formato, pero especialmente por su equipo técnico. Expertos en tramoya, mecánica escénica y manejo de escenario, formados en las tablas del foro.

Zapatero no sabe que Rafa Mendoza ya no sigue en el teatro al momento en que escribe: un hombre que cobró fama por el complejo y sofisticado montaje de Einstein on the Beach, de Philippe Glass, bajo la dirección escénica de Robert Wilson, en Bellas Artes. Rafa coordinaba al equipo técnico cuyo trabajo hace que Zapatero distinga al Bicentenario como el mejor teatro de México.

El prestigio del teatro parece irse con él y el equipo local que ha formado. Mantenía al equipo técnico sin contratiempos ni fallas. Zapatero montó aquí Rigoletto y Tosca, y Cavallería rusticana y Pagliacci, con boletos agotados y un público fascinado, por las condiciones que hoy ya no están.

Aplaude también el teatro Estudio para 430 espectadores, donde dio un taller de iluminación escénica y montó La mujer justa, donde reconstruyó un foro con dimensiones a pequeña escala. Orgullosos, recuerda, de recibir a compañías de todo el mundo, de ver el teatro lleno en cada función, de los aplausos que se quedan ahí, guardados para siempre.

Fagoga: una estructurada forma nunca antes vista

Estela Fagoga, diseñadora de vestuario escénico, docente en esta materia en la Escuela Nacional de Arte Teatral, miembro del Sistema Nacional de Creadores, fue invitada por Enrique Singer y Philippe Amand para diseñar el vestuario de Lucia di Lammermoor.

Vestiría al tenor Ramón Vargas como Edgardo en el recinto más importante de la ópera nacional de los últimos años, donde las producciones operísticas comenzaban a cobrar fama: el Bicentenario. Pero ya lo conocía de antes, acompañando a la Compañía Nacional de Teatro con Zoot Swit en el foro principal y Desazón en el teatro Estudio.

Descubrió un taller de vestuario real, acondicionado con máquinas de coser, mesa de trabajo, lavadoras, a su servicio, toda una proeza en México. 120 participantes de la ópera podían ser vestidos y corregidos los vestuarios durante dos semanas de ensayos, dos semanas con el teatro a su entera disposición.

Durante los siete años de la dirección de Escalante, se conformaron equipos creativos muy interesantes, para montar Rigoletto y La Cenerentola en el 2013, Tosca y Orfeo y Eurídice en el 2014, El barbero de Sevilla, Cavalleria rusticana y Pagliacci en 2015, La leyenda del beso en 2016 o Carmen en 2017.

De hecho Cinthia Muñoz, artista local de peinado y maquillaje escénico de todos los montajes del Bicentenario, se fue con ella.

Aplaude la estructurada forma de producción, nunca vista en su carrera, que permitió generar la cantidad de público que cosechó el teatro en sus primeros años. También la educación del público y los técnicos con lo que, piensa, se puede cambiar la cultura del país.

García Lozano: Planear los montajes un año antes

El director de teatro y ópera Mauricio García Lozano, que cuenta con más de 60 puestas en escena, recuerda el doble programa con Cavalleria rusticana y Pagliacci de Mascagni y Leoncavallo y Carmen de Bizet.

Califica también a Alonso como un hombre de capacidades extraordinarias. Como director artístico, especie en extinción en el país, que impregnó de identidad al teatro desde el 2010, cuyo trabajo debía ser mantener el interés y respeto de su público.

Alonso lo buscó para planear un año antes del montaje. Eso dio tiempo de soñarlo. El director de escena se encierra por meses con su equipo para dilucidar cada una de las partículas de su espectáculo.

Abonar para que el artista tuviera las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Alonso mismo, artista de la coordinación, para que cada uno de sus colaboradores se relacionada de manera íntima con cada variable del proyecto. Trabajó siete semanas de ensayo y en el caso de Carmen, Alonso cambió al tenor español porque no podría ensayar.

Las escenas con coro son delicadísimas para el espectáculo porque tienen la virtud de hacer que una ópera se vea viva o mate de aburrimiento. Tuvo la lucidez de estimular la creación de un coro de aficionados que con el paso de los años ha ido adquiriendo un gran nivel musical.

“El proyecto de Alonso corre el riesgo de quedarse trunco luego de su despido en julio”, exige que su proyecto se mantenga.

Pero no siento eso cuando salgo de las oficinas del Teatro, dos días después de La Creación. Me quedo con ganas de sentir la energía del director, un espíritu de fiesta. Recuerdo a los meseros cargando canapés hace dos días y temo por que el Teatro Estudio regrese a ser cocina. Haydn no lo quiera.