Conductor asesinado en la Killian, última víctima de ola violenta contra Uber; arrecia protesta contra Márquez por inseguridad

León, Gto. Terror y asombro tras un asesinato en una calle llena de locales de comercios de la colonia Killian, es la percepción de comerciantes y vecinos de la calle Cuernavaca, luego de enterarse que anoche un conductor del servicio de plataforma de taxis Uber fue ultimado a balazos cuando iba a bordo de su vehículo y aparentemente acababa de dejar pasaje.

El hecho se suma a una serie de incidentes violentos por todo el estado, pese a que los choferes han solicitando al Gobierno Estatal que ya los dejen trabajar y que sean justos al liberar los permisos ya que solo de esta manera podrán sentirse seguros de salir a trabajar y regresar con vida a sus casas.

Homicidio en la colonia Killian

Alrededor de las 10:30 de la noche de este martes se escucharon balazos en la calle Cuernavaca. A decir de los vecinos, fue una situación atípica en esta zona de León. Afuera del domicilio marcado con el 114 de la calle ubicada a metros de la Héroes de la Independencia, y a tan solo una cuadra del bulevar Hilario Medina, en la zona de la Central Camionera, pues la calle se caracteriza más por el comercio, que por los hechos violentos.

‘Yo perdí la cuenta como a los cinco balazos, me vine a refugiar a mi local cuando el hombre asesinado estampó su vehículo contra la parte trasera de una camioneta, ya lo iban persiguiendo y al fallecido yo no lo había visto nunca por la zona’, platicó un vecino que fue testigo del hecho y que pidió no publicar su identidad.

Esta mañana el joven fue identificado como Christian “N”, de 19 años, vecino de la colonia Bellavista, quien de acuerdo con sus padres, era soltero y no tenía adicciones ni antecedentes penales, señaló Jesús Aguilera, director de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El funcionario señaló que se localizaron al menos 11 casquillos percutidos de diferente calibre del punto donde al parecer el joven había acudido a dejar a un pasajero.

El fallecido recibió cuatro heridas de bala en el tórax.

La opinión coincide al entrevistar a los vecinos de la zona, en su mayoría adultos mayores que se encontraban descansando cuando ocurrió el asesinato. ‘Ni para qué asomarnos, la policía estaba muy hermética’, contó otro vecino que con asombro contó ‘que en sus más de 40 años que tenía viviendo en esa calle, nunca le había tocado presenciar un hecho tan cerca’.

Los locatarios de negocios como puestos de venta de zapatos, chamarras, bolsas y mochilas, comenzaron su rutina como de costumbre: desde las 6 de la mañana ya hay empleados llegando a los locales y hasta después de las 8 de la noche señalan que todavía caminar por la calle es relativamente tranquilo debido a su alto flujo de personas, vehículos y camiones que circulan.

‘Esto ya fue después de las 10 de la noche, ya cuando todos estábamos encerrados, los que vimos, preferimos encerrarnos, en la noche no hay nadie, se puede pasar y todo, pero sí asombra esto que pasó, ahorita hay mucha actividad, nunca pasa eso’, contó Verónica “N”, comerciante y vecina de la Killian.

No hubo detenidos, pese a que los homicidas tuvieron que escapar por la calle Héroes de la Independencia, y en la esquina del bulevar Hilario Medina hay unas cámaras de vigilancia que pudieron haber captado la huida de los responsables.

Gremio exige “Ni uno menos”

Los prestadores de este servicio se reunieron en instalaciones de la Feria de León en días pasados para exigir seguridad, esto mediante un video publicado en redes sociales. Ahí piden al gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, que los dejen trabajar y que en vez de perseguirlos a ellos en los constantes operativos, mejor atrapen a los verdaderos delincuentes que causan terror en las calles.

Mediante el hashtag #Niunomenos los conductores alzaron la voz ante el incremento de inseguridad al que se exponen, pues aseguran que en el estado al menos iban 4 conductores de Uber asesinados en fechas recientes.

“Pero en vez de estar cazando a los criminales, ustedes están más preocupados por cazarnos a nosotros”, dice uno de los conductores.

En el video denuncian operativos en su contra, emboscadas con taxis verdes y que se llevan sus coches. “Ojalá así de buenos fueran para agarrar a los que nos matan”, dice otro conductor.

Los afectados piden que los dejen trabajar ya que tienen bocas que alimentar en sus hogares, y aseguran que trabajan en Uber porque los usuarios los prefieren ya que con ellos se sienten más seguros para poder salir a trabajar tranquilos y regresar vivos a sus casas.

Esta fue la más reciente de sus solicitudes a las autoridades para protección del gremio: desde finales del año pasado, buscaban acercamientos con las autoridades. El pasado 29 de diciembre, los choferes de Uber en los municipios de Celaya, León, Irapuato, Silao y Guanajuato, realizaron una manifestación simultánea, tras la aparición, ejecutado, de un chofer originario de Irapuato y encontrado en Celaya y la desaparición de otro, caso que cumplió más de un mes sin avances.

Además, denunciaron mediante la protesta que cada vez son víctimas más frecuentes de la delincuencia y las autoridades estatales y municipales han sido indiferentes ante la situación de inseguridad que están pasando.

El taxista de Uber ejecutado y localizado el 20 de diciembre en la colonia Rinconada de Arboledas en Celaya, era de Irapuato y se llamaba Ricardo Daniel González Silva.

Dos días después, también en Celaya, otro chofer del mismo tipo de servicio fue baleado tras ser asaltado por varios hombres en la colonia Villas del Bajío. Lo dieron por muerto, pero sobrevivió tras llegar por sus propios medios a un hospital.

En cuanto al otro caso, familiares de chofer de Uber desaparecido en Celaya lo buscan y piden ayuda a través de redes sociales.

El joven, identificado como Luis Fernando Álvarez Palma, de 18 años, fue visto por última vez el pasado 28 de noviembre aunque el auto que conducía fue localizado el domingo 3 de diciembre, sin rastro de él.