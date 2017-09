‘¿Tienen dudas? no las conozco’, dice López Gómez sobre observaciones de la IP en el Fifosec

León, Gto. Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento, dijo que los ciudadanos que integran el comité técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec), son los que deben plantearle directamente sus inquietudes, pues las dudas que planteó publicamente Rocío Naveja Oliva, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, no corresponden a lo que se ha revisado en el municipio.

En días pasados, Naveja Oliva externó que aún no han podido arrancar con las cláusulas del convenio del Fifosec, porque los ciudadanos aún no tienen claras las implicaciones y responsabilidades jurídicas.

Sin embargo, personal de la Secretaría del Ayuntamiento que ha articulado el convenio, señalan que no están enterados de las inquietudes y por lo pronto ya se instaló el Comité Técnico.

“No estoy enterado (de las inquietudes de Rocío Naveja), del fideicomiso ya se instaló el comité técnico y se están revisando sus reglas de operación. No tengo conocimiento”, afirmó el titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

El secretario del Ayuntamiento puntualizó que los consejeros que son miembros del comité forman parte del órgano de gobierno del fideicomiso, y sin ellos, no se pueden avalar las estrategias e inversiones en materia de seguridad.

“No se va poder hacer o no hacer, contratar o no contratar, sino lo determina el comité técnico”, comentó.

López Gómez indicó que ya tienen muchos meses trabajando en los alcances jurídicos del fideicomiso. Reiteró que no conoce las inquietudes de los ciudadanos, porque hasta el momento, no se han acercado.

“No lo sé, no conozco estas inquietudes y si se refieren los integrantes de un comité técnico, sobre las aplicaciones o no de la Ley de Responsabilidades. En ese caso la ley es muy clara. Insisto no conozco las inquietudes”, detalló el funcionario municipal.