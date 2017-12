Toman la cumbre del foro de teatro más importante del país para gritar “¡Alto a la transfobia!”

Por: Alejandro Gasca

¡No te rías! grita César Enríquez y enmudece por unos segundos a la Prietty Guoman y al teatro entero, que ya de por sí se había paralizado ahora que la puesta en escena ha mutado de la comedia ácida al discurso contundente sobre transfobia. Hay lágrimas ya en el público; hay gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, hetero, inter y transexuales, agarrándose fuerte el corazón, en plena ceremonia interior por sus amigos y familiares muertos por violencia. Alguien escapa una risa. ¡No te rías! grita César.

Nunca antes le había pasado. “Cuando escuché las risas salió el actor, habló por mí. ¡Te callas!, así como te ríes tú se ríen otros y esto no es cosa de risa”, me dice César personificado ahora de hiena, entre escena y escena de El Rey León. “No me fui al mar de lágrimas en escena porque soy un actor entrenado”, pero ahora sí se va, naufraga en él. Llora mientras recapitula con voz cortada que es muy doloroso ver morir gente cercana de esta forma.

Dice Inegi que en el país la mitad de las mujeres ha sufrido violencia emocional, cifra que en Guanajuato alcanza 620 mil casos denunciados. En el país 41 por ciento fue víctima de agresiones sexuales que acá documenta 505 mil casos. Nuestro estado cuenta de 2001 a mayo del 2017, 105 asesinatos de mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres, exploro la información publicada buscando otros géneros. Cifras sobre miembros de comunidades de sexualidad diversa no existen. Aquí en los números, donde debían ser discriminados de los demás, no aparecen.

La compañía de Prietty Guoman sabía que la puesta específica en León era muy pertinente para lanzar “este grito no ahogado, sino a voces”, hacer visible lo invisibilizado, en la clausura de la Muestra Nacional de Teatro, el evento más importante del tema en el país, “saber que podría estar ahí el gobierno” de uno de los estados más conservadores. Pero nunca midieron lo que ocurrió. El teatro lleno, en un aplauso de pie, el gobierno ausente, la medalla Xavier Villaurrutia al fundacional activista del movimiento gay a nivel nacional Tito Vasconcelos, los discursos de Trans, Los Delirantes, Fancy Lupe, De pícaros, truhanes y actores, o hasta de Feroz y Celestina; la obra off a la muestra La insoportable levedad del gay; ahora el discurso de la Dirección Artística en voz de la crítica e investigadora Luz Emilia Aguilar Zínser.

El epílogo de Prietty daba sentido y amarre a todo: un grito por la paz. Se queda sola. La luz la aplasta. “A los 13 años fui vendida… imaginándome una vida entre vestidos hermosos… Terminé con mis rodillas anudadas a los brazos, quemada por las colillas del cigarro apagadas en mi piel, violada y torturada… y, después de escuchar ¡¡por puto!! es que en la oscuridad de una cajuela viajé para siempre”.

Alguien se ríe entre el público. “¡¡No te rías!!”, grita la Prietty y enmudece al teatro entero. “Así se mata en este país, se mata por odio, se mata con saña después siempre viene el silencio y la impunidad… Y todo aquél credo o ser que incite al odio, lleva en su mano culpa”.

“¡¡Por las maricas, por mis amigas que ya no están… Por cada loca que le arrancaron la vida, por todas las que se les oculta, por todas las que se les embolsa, por las que no somos ni siquiera una estadística… ¿Ven por qué hacemos el carnaval? Porque México ya es un velorio…”

Las agendas del alcalde y del gobernador Miguel Márquez dicen que están en actividades privadas el 23 de noviembre y el dos de diciembre, inauguración y clausura de un evento de tal relevancia. Emilia Aguilar discurre sobre violencia de género en el mensaje de la Dirección Artística y agradece “al alcalde doctor Octavio Villasana Delfín” y esta sustitución hace más visible la ausencia de Héctor López Santillana. Un golpe a la boca del estómago.

Guanajuato retumba con la transfobia, un neologismo brutal en uno de los estados más tradicionalistas, que ahora aplaude de pie. Son las 12 de la noche y la Muestra Nacional de Teatro acaba de fenecer. Una madre de familia abraza a César y le agradece por abrirle los ojos, por tocar un tema tan difícil de entender para ella; luego dos familias de lesbianas porque les encantó y su hija de cinco años lo abraza muy fuerte y le dice “nosotras te queremos”; luego Rubí Araujo, regidora de Guanajuato, la primera transexual en todo el país, le agradece por hablar por todas, porque se sintió identificada; otras mujeres transexuales más porque es un espectáculo que las dignifica. Porque la realidad de la transexualidad es más dura que la de los indígenas, la de los colores de la piel; porque estos crímenes no aparecen en las estadísticas.

El frío se ensaña. En la calle, las noche ocurre como siempre.