Toman protesta a Ugalde como nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana en Irapuato

Irapuato, Gto. Bajo la exigencia de dar más resultados en seguridad, Samuel Ugalde García tomó protesta el día de hoy como Secretario de Seguridad Ciudadana, en tanto que Tomás García hizo lo propio como Subsecretario.

Después de la salida de José de Jesús Félix Servín, esta mañana se oficializó a Ugalde García en el cargo en sesión de Ayuntamiento, donde previo a que fuera aprobado por unanimidad, los regidores del PRI exigieron que pronto dé resultados y un plan de seguridad actualizado.

Uno de ediles priistas, David Muñoz, pidió al nuevo funcionario, “entregar a la brevedad” un plan actualizado con los requerimientos para mejorar la seguridad en el municipio.

Por su parte, el coordinador de los regidores tricolores, Armando de la Cruz Uribe Valle recordó que el licenciado tuvo tres meses previos como subsecretario y “en esos tres meses no hemos tenido la respuesta del plan estratégico que pedimos”.

“Tenemos la impresión y la percepción ciudadanía es que en Irapuato las estrategias de seguridad están al contentillo, al capricho del señor presidente (Ricardo Ortiz) porque a nosotros no se nos toma en cuenta… Vino el teniente (Francisco Javier Martínez Espinoza), no supimos cómo llegó (a la Dirección General de Seguridad Pública), ni por qué se fue, ante los resultados no dados se sostuvo al ingeniero (José de Jesús) Félix Servín y cuando se fue nos enteramos por la prensa” explicó.

Además Uribe Valle reiteró que la administración que encabeza Ortiz Gutiérrez no ha dado resultados en seguridad, pues la comparó con la pasada de Sixto Zetina.

“La administración de Sixto ha sido la más gris en todos los rubros, pero en seguridad ya la superamos, llevamos 3 (titulares), ¿quién nos garantiza que el señor presidente no nos va proponer para el cierre que regrese Félix?, a lo mejor es como el cuento del lobo pero ya no le creemos, en el papel parece bien, la seguridad no es moneda de cambio”.

“Motorratones”, prioridad de la nueva secretaría de seguridad

Ante ello el alcalde Ricardo Ortiz defendió los cambios y explicó que el compromiso del Ayuntamiento es que al terminar la administración se vea la disminución en los índices de inseguridad y con la llegada del cuartel militar coadyuvará en el tema, incluso se comprometió a dar información mensual.

“El compromiso sería entregar mensualmente a cada uno de los regidores los indicadores tanto (los) que emite el Sistema Nacional de Seguridad comparados con la actuación Municipal, los comparativos de un mes con mes y año anterior, para ver cómo se ha avanzando o retrocedido”.

No obstante, el alcalde explicó que en los últimos meses Irapuato ha sido uno de los municipios que ha avanzado, “lentamente, pero avanzamos en el tema de seguridad”.

En entrevista, Ricardo Ortiz dijo que la exigencia al nuevo funcionario deberá ser el trabajo constante, ordenado, con metas claras y precisas, el tema prioritario que deberá atender Ugalde son los “moto ratones”

Reproche, con humor

En otros temas, luego de que se sometió al Ayuntamiento la información oficial de que no se solicitará el crédito de los 150 millones de pesos para el Tercer Cinturón Vial, ya informado previamente, el regidor Armando de la Cruz Uribe regaló calculadoras a los compañeros de cabildo “para que se enseñen a hacer cuentas”.

Algunos las aceptaron, otros no.