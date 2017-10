Trabajos del Poet generan discusión en ayuntamiento de Guanajuato, acusan a regidor de bombardeos

Guanajuato, Gto. Los trabajos de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (Poet) que encabeza el Instituto Municipal de Planeación (Implan) pusieron a discutir a los miembros del ayuntamiento de Guanajuato.

Mientras que el regidor del PVEM, Carlos Ortiz Montaño propuso que todos los integrantes del Cabildo conozcan el documento “deficiente” que entregó el consultor externo que fue contratado para su elaboración y la comparecencia de la directora del Implan, María Esther Arteaga, el regidor independiente Jaime Emilio Arellano Roig pidió que se dejara trabajar a la paramunicipal y cuestionó los intereses del regidor ecologista.

En sesión de ayuntamiento, el regidor del Verde Carlos Ortiz Montaño solicitó que el documento que elaboró y que entregó el consultor externo que fue contratado, se abriera al análisis de todos los miembros del ayuntamiento y no solo a los miembros de la Junta Directiva del Implan.

Argumentó que el documento, además de haber sido entregado con tres semanas de retraso, presenta muchas inconsistencias, deficiencias y no contiene fundamentos específicos para que se pueda concretar la protección de los cerros de la Bufa y sus alrededores como Zona de Conservación Ecología.

Acusa a Carlos Ortiz de bombardear trabajos

En seguida, el regidor independiente Jaime Emilio Arellano pidió el uso de la voz para cuestionar el bombardeo que Carlos Ortiz ha emprendido contra los trabajos del Implan, “lo que propone no tiene pies ni cabeza”.

Expuso que la actualización del Poet se lleva en etapas y por partes y el documento que refiere Carlos Ortiz no lo es todo. Dijo que en su momento los miembros del ayuntamiento tendrían dos oportunidades para conocer los trabajos.

“Hay un sistemático bombardeo al trabajo que está haciendo el Implan para sacar el Plan de Ordenamiento, estamos teniendo manifestaciones porque la gente está totalmente convencida de que queremos acabar con minería, o que vamos a expropiar terrenos o alguna otra cosa, me queda muy claro de dónde viene esto, no me queda tan claro por qué. Pienso que a río revuelto ganancia de pescadores. (…) Es un bombardeo contra el proceso que está caminando, por qué no quiere que camine que lo explique Carlos Ortiz”.

Aunque reconoció que el documento que entregó el consultor externo es deficiente, el síndico Ramón Izaguirre Ojeda propuso que el análisis debería ser sobre los avances del Poet, no solo de una parte.

“Llama la atención la disputa de Carlos de solo conocer esta parte. Tendríamos que analizar todo no nada más lo que nos conviene”.

El síndico aprovechó para reprochar que a la fecha no se haya terminado de conformar el Implan, pues la Junta Directiva no ha sido ciudadanizada.

Por su parte el alcalde dijo que no se puede decir que el hecho de que no estén integrados los ciudadanos, los trabajos del Poet no avanzan.

Finalmente y después de la discusión que duró casi una hora, el ayuntamiento aprobó llevar a cabo una reunión informativa, con la presencia de la directora del Implan para que informe sobre los avances del Poet.