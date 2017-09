Transportistas de Irapuato se manifiestan y descartan hacer presión para que aumente costo del pasaje

Irapuato, Gto. Conductores y dueños del transporte público anuncian marcha móvil por “la inseguridad”, luego desisten; aseguran que sufren 9 robos y asaltos a la semana.

Esta protesta se da ante la ola de ejecuciones en el municipio, y por otro lado la negativa de algunos integrantes del ayuntamiento el dar el aumento del transporte público.

En la calle prolongación Guerrero esquina con bulevar Estrella se congregaron alrededor de 40 camiones de varias rutas del transporte público así como algunos de los dueños de las líneas de transporte quienes a su vez escribían consignas en las ventanas de los vehículos como “basta de inseguridad”; “Nuestras familias nos esperan. Más protección. Más seguridad”.

Algunas de estas unidades no portaban placas, estaban en mal estado y en otras se apreciaba basura en su interior.

Algunos conductores se negaron a dar entrevista, mientras otros aseguraron que no sabían porque estaban ahí, que el dueño los mandó al lugar para manifestarse.

Descartan forzar aumento

En tanto Román Ortega representante de la sociedad cooperativa auto transportes indicó que salieron a las calles a manifestarse por la inseguridad y negó que sea esta una medida para presionar a la autoridad para que les den el incremento al costo de la tarifa

“No, no es por la inseguridad, no nada más a nosotros nos pega la inseguridad todo mundo no es digno de andar en las calles, temiendo que lo asalten. A nosotros nos asaltan por lo menos una vez por semana”.

Sin embargo, dijo que no interponen la denuncia correspondiente pues lo consideran una pérdida de tiempo.

Se le cuestionó si era necesario instalar ya las cámaras de videovigilancia, así como incrementar los protocolos para evitar estos robos y asaltos y explicó que “ya está previsto (en el convenio que firmaron con la autoridad) en la modernidad”.

También se entrevistó a Efraín Solorzano Villanueva, representante de línea de camiones quién explico que los dueños no realizaron la manifestación que tenían prevista, “son los choferes, que ya no quieren trabajar por la inseguridad. Nosotros los apoyamos […] Están temerosos de salir a trabajar de la ola de inseguridad”.

ZF-No los están utilizando ustedes para presionar y se dé el incremento a la tarifa.

ESV-No, no confundamos, los operadores tienen miedo de salir a trabajar por la inseguridad, que no se confunda.

Explicó que tienen 9 robos y a saltos a la semana, y qué hay alrededor de 20 puntos rojos en la ciudad donde los transportistas son víctimas de la delincuencia.

“Tenemos robos todos los días, daños del parabrisas con las piedras que arrojan. Ya habido una muerte de un conductor de transportes Pemar.., no tengo el dato correcto pero no fue en el transporte pero ellos dicen que fue porque había recibido amenaza que no pusiera la denuncia de personas que les pedían dinero ellos lo relacionan”.

Tienen 2 quejas

Por su parte, el director de Tránsito, Movilidad y Transporte, Pascual Cruz Palomino y José de Jesús Felix Servin asesor de esta área se reunieron con los dueños y representantes de las líneas, y se le cuestionó porque no se reunieron con los de quienes sería la manifestación, explicando que sí diálogo con algunos pero denuncian robos y asaltos de forma general sin precisar lugar, hora, incluso señaló que la autoridad nada más tiene el reporte de 2 hechos en este mes.

Cruz Palomino en relación a la muerte del operador de Pemar, explicó que hace 15 días diálogo con el representante y no le informó del caso.

“No me comento que haya pasado una muerte. Nos comento de algunas situaciones en la base de Mariano J. García y estamos planteando un movimiento de la base”.

Si dijo esperar que está no sea una manera de presionar para el incremento de la tarifa del transporte público.

Seguridad Pública se desliga

Tomas García, subsecretario de seguridad ciudadana, dijo que tienen algunas rutas identificadas y se han atendido en las colonias de San Miguel, Benito Juárez, 12 de diciembre, y esto se ha erradicado.

Se le cuestionó si es necesario que se instalen las cámaras de seguridad al interior del transporte y se desligó, “es una cuestión que está llevando movilidad y le está trabajando […] siempre la tecnología es herramienta muy necesaria”.

ZF- entonces no es necesaria no es urgente.

TG-Es necesaria, le reitero esa tecnología ayuda a tener una herramienta más…

Al dialogar con los dueños desistieron de la marcha de transportes dándoles órdenes a los operadores que se retiraran. A las 5 se reunieran donde llevarán las denuncias, reportes de las zonas conflictivas y los hechos para coordinarse y evitar más inseguridad.