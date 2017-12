Tras acusaciones de Ricardo Ortiz, PRI en Irapuato interpondrá denuncia ante la Fepade

Irapuato, Gto. José Arrache Murguía, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, negó tajantemente las acusaciones qué hizo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quién vínculo a un grupo priista con la colocación de hieleras con víceras de animales y le exige que presente denuncias penales y pruebas ante la autoridad correspondiente.

Anunció también que presentará una queja en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el alcalde tras los dichos qué realizó durante la denuncia de despensas a adultos mayores.

La querella estará integrada por tres videos y cinco testimonios presuntamente por violar la norma electoral. Aunado a esto se podrá inhabilitar al alcalde quién ha anunciado su intención de la reelección.

“Rechazamos tajantemente que los priistas estemos orquestando cómo un plan de manera continua cualquier evento o situación qué altere la (seguridad) de los irapuatenses. Podemos afirmar nuestro rechazo molestia y solicitamos al alcalde qué evite estar politizando eventos tan sensibles para la sociedad”, explicó.

El canal adecuado para hacer la denuncia dijo, no son los medios si no las instituciones. Agregó que Ortíz Gutiérrez violó el estado de derecho al no reservarse la información y hacerla pública.

Murguía Arranche aprovechó para exigir al Alcalde qué no utilice los programas sociales con tintes políticos pues “está prohibido realizar proselitismo” y le pide respuestas ante la problemática en el municipio.

“Nuestro rechazo, nuestra molestia y solicitamos al alcalde evite estar utilizando eventos tan sensibles para la sociedad de Irapuato. Presenté una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en la cual estamos solicitando a la Procuraduría General de Justicia en el estado que si tiene algún señalamiento, algún dato que implique una investigación al respecto el canal adecuado no es a través de los medios, no es a través de los programas públicos si no a través de los cauces legales”.

“A quien le que saco que se lo ponga”

Por su parte el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que el tricolor hizo bien en deslindarse de las acusaciones, pero tanto el PRI como los demás partidos deben de revisar que sus integrantes actúen de manera correcta.

A quien le quede el saco que se lo ponga […] El PRI hizo bien en deslindarse, pero también tendría que verificar y cada uno de los partidos, de que sus integrantes estén actuando de manera correcta, y si no tomar las decisiones que corresponden porque esta es una situación delicada no es sencillo el tema”

Indicó que no atacó al instituto político: “fui muy claro en decir que un grupo ligado (al PRI), para que nadie se sienta agredido. Fui claro en decir que así como hay buenos hay malos en todos los partidos políticos así hubiera sido del PAN o del cualquier otro tengo la obligación de sacarlo a la luz pública”.

En cuanto a la queja que anunció el PRI interpondrán en la Fepade dijo que pueden hacer lo que crean conveniente, pero “yo no lo vi de manera política partidistas, si o hacer una advertencia a la sociedad de un grupo semidelicuencial que está haciendo esto y está vinculado de alguna manera a ese partido”.