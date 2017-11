Tras auditoría, obligan a regidor del PRI en Celaya a devolver 37 mil pesos

Celaya, Gto. El regidor del PRI en el Ayuntamiento de Celaya, Jorge Montes González, fue obligado a devolver 37 mil pesos que no había comprobado y los cuales le fueron asignados para la compra de regalos del día de las madres y tabletas para el día del estudiante, los cuales no adquirió.

El pasado 19 de mayo se le entregó un cheque por la cantidad antes señalada al regidor priista, y la cual reintegró con dos meses de retraso. Es decir el 20 de septiembre, esto cuando debió comprobar o en su caso reintegrar el dinero 10 diez días hábiles, después de su entrega.

La petición del regreso del dinero fue hecha de manera verbal por parte de la tesorera Lourdes Herrera Rodríguez.

Esto debido a que a inicio del mes de septiembre se inició una auditoría financiera por parte Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), trimestral y se detectó que no habían comprobado los 37 mil pesos.

El recurso se dispuso de la cuenta 112300003 de la partida ‘gastos por comprobar´ pero como el regidor no gastó el dinero tuvo que regresarlo.

Sobre el retraso en la reintegración el edil argumentó, que sus proveedores le habían tardado en la entrega, y que al final le querían otras tabletas que no fueron las acodadas por lo que se cácelo la compra, y esperó a que el proveedor se lo regresará.

Aunque aún no termina la auditoria y no hay ninguna recomendación, se espera que solo sea un llamado al regidor para que no vuelva pasar, ya que regresó la cifra completa.