Tras cuestionamientos, regidora deja presidencia de Comisión de Administración Interna

Guanajuato, Gto. De manera voluntaria y por salud institucional, la regidora del PRI, Iovana Rocha Cano dejó la presidencia de la Comisión de Administración Interna.

La renuncia se da luego de que varios miembros del ayuntamiento se pronunciaron, en días pasados, a favor de que Rocha Cano fuera retirada de la presidencia de la Comisión por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la oficina de síndicos y regidores que administra dicha Comisión, y tras haber sido sancionada con inhabilitación.

En sesión del ayuntamiento, la regidora expuso que su decisión de retirarse no es por el proceso que enfrenta, porque lo que se señala tiene que ver con su encargo como titular del extinto Instituto Municipal de las Mujeres, “no con ninguna observación durante mi gestión como regidora, ni como presidenta de la Comisión”.

Dijo que el motivo de su separación es porque considera que “es saludable que en las instituciones haya rotación que permita que lleguen otros y otras que puedan con toda la objetividad dar continuidad al trabajo que hemos venido realizando”.

Iovana Rocha aseguró que durante los dos años que estuvo al frente de la Comisión, se lograron acuerdos y se privilegió el impacto social y leyó una serie de apoyos que se dieron “con el apoyo de todas y de todos”.

Tras su participación, el regidor del PAN Juan Carlos Delgado Zarate, quien fungía como secretario de dicha Comisión, contradijo a Iovana Rocha, al señalar que durante los trabajos no hubo los consensos a los que hizo referencia.

“Discrepo en los consensos en los que hace mención, su servidor en calidad de secretario de Comisión pedí información puntual que jamás se entregó y por su puesto haré lo conducente. Los consensos a los que hace mención no son razonables y a últimas fechas se optó por una práctica de no consensar con un servidor la sesión en turno que se programase y que me lleva a pensar en una intensión muy marcada de no estar presente. Si hay información que se adeuda y no hay consensos en todos los casos”.