Tras firmar convenio Municipio y Conagua, Rastro de Salamanca reiniciará actividades

Salamanca, Gto. La Comisión Nacional del Agua levantó la clausura temporal al Rastro Municipal después que realizaron un convenio el municipio y Conagua.

Después de una reunión privada entre el delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba y el alcalde, Antonio Arredondo Muñoz donde firmaron un convenio, para seguir con las actividades del rastro municipal y quitar los sellos de clausura.

Esto luego de que el pasado 12 de este mes la dependencia federal clausuró la descarga de aguas residuales del rastro municipal y se suspendieran las actividades. Hoy llegaron a un acuerdo, según informó la autoridad local por medio de un comunicado.

La firma por parte del municipio la realizó José Miguel Fuentes Serrato, Secretario del H. Ayuntamiento, Vanessa Ochoa Juárez, síndico del Ayuntamiento y funcionarios municipales, con el objetivo de renovar las notificaciones del acuerdo con el cumplimiento de las observaciones a efecto de que el rastro pueda seguir operando de manera normal en los próximos días.

Desde su construcción se implementó una planta tratadora de agua con el efecto de dar mantenimiento a las aguas residuales del rastro, destacando que la licencia de descargas se tiene que renovar a efecto de cumplir con los requerimientos y seguir operando de una manera ordenada y coordinada.

La renovación de licencia tiene una vigencia de 10 años, a lo cual la administración estará encargada de realizar dicha renovación, por lo que añadió que el servicio que ofrece el Rastro Municipal estará en vigencia a partir de este viernes en sus horarios normales. Se estarán coordinando con la dirección general de Servicios Públicos Municipales y la dirección del Rastro Municipal a efecto de ordenar toda la documentación necesaria para hacer la presentación de una manera directa y obtener la renovación de la licencia de las descargas.

No fue clausurada la descarga del Cereso

No está clausurada la descarga del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Salamanca, informó el Secretario de Seguridad Pública del sesgado, Alvar Cabeza de Vaca quien dijo que habrá una inspección por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua). Ello luego que presuntamente la descarga se había clausurado por parte de Conagua

“Se está revisando, no está clausurado, por supuesto el Cereso de Salamanca tendrá que haber una inspección por parte de Conagua que estaremos muy atentos será la semana próxima, para la expedición las puertas están abiertas, revisar las descargas, la red municipal, y en todo caso so hay alguna afectación, las medidas de mitigación”

Explicó que las descargas se hacen a una red Municipal, “donde termina, no sabemos”, incluso aseguró que pagan los derechos al municipio por las descargas “por supuesto que lo hacemos de manera legal. Por supuesto que no y no se puede ni se debe afectar la operación”.