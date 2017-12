Tras ser acusado de abuso sexual, rompe relaciones La Metropolitan Opera de Nueva York y James Levine

Ciudad de México. La ola de acusaciones de abusos sexuales no para y ahora fue James Levine, el destacado director de opera fue acusado de abusar de tres hombres cuando estos eran adolescentes, esta acusación causó la fractura con La Metropolitan Opera de Nueva York.

Deacuerdo a información de The New York Post y The New York Times, los acontecimientos se remontan a cinco décadas atrás cuando Levine comenzaba su carrera en e Met, donde trabajaba como director de orquesta desde 1976.

La policía de Lake Forest en Illinois inicio una investigación tras la denuncia de una de sus victimas, que entonces tenía 15 años. El asalto tuvo cerca del Ravinia Music Festival, en la ciudad de Chicago, donde se hizo director en 1971 y 1993.

Los familiares de la victima relataron que el primer abuso fue en 1993, pero este no dijo nada. El The Time cita dos casos más de hombres que sufrieron abusos. “Aunque seguimos esperando los resultados de la investigación, en base a estas informaciones, el Met decide actuar”, afirma Peter Gelb, director general de la Ópera.

“Es una tragedia para aquellos cuyas vidas se vieron afectadas”, concluye Geld en una nota a la prensa. Levine, galardonado con 10 grammys y nominado para 37 premios de la música, aseguró a los gestores del Met que todo es “completamente falso”. “Necesitamos determinar si estos cargos son ciertos y, si lo son, adoptaremos las acciones apropiadas”, concluyó el ejecutivo.