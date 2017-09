Introducir folletos del gobierno de Márquez en los apoyos para Morelos es una grosería: grupo AVE

Irapuato, Gto. Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (Evmac) califica como una grosería al pueblo de México que el gobierno del estado haya enviado trípticos para que se pusieran en los víveres que se entregaron a los damnificados de Morelos.

“Condenamos a quien lucre con la tragedia, también vimos que gobierno del estado de Guanajuato envió unos trípticos a Morelos, como es posible no podemos estar lucrando con esto, es una grosería, es una gran grosería al pueblo mexicano” explicó.

Luego que el enviado especial a Jojutla, Morelos del diario AM reportó que en los víveres que se recaudaron de la sociedad civil y que el estado de Guanajuato entregó a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, entregaron despensas mismas que llevaban publicidad de gobierno del estado. Incluso el propio gobierno de Graco Ramírez ha sido señaló por la sociedad civil de “secuestrar” trailers con víveres para encerrarlos en bodegas y luego entregarlos a nombres del DIF Estatal.

Gobierno de Morelos bloquea ayuda denuncia Grupo AVEr

Por su parte la Asociación Civil Grupo Avanzar con Valores, Esperanza y Renovación (AVEr) denunció en redes sociales, que para la entrega los víveres y llegará la ayuda a los damnificados directamente tuvieron que hacer una serie de acciones para evitar que la ayuda se la quedará el gobierno de Morelos.

“Jojutla olvidada por las autoridades y partidos políticos…obligó a burlar a los saqueos que la misma autoridad es con los policías y militares implementaron en carreteras y aeropuertos. Pasar los apoyos sin que se presentarán decomisos, actos de corrupción, cobros de todo tipo, desvió de recursos al DIF de Morelos…obligó a subdividir los apoyos en vehículos, esconderlos, disfrazar a los brigadistas pareciendo turistas. En Querétaro se dejaron palas e instrumentos para trabajar en derrumbes para no levantar sospechas”.

“Para ello tuvo que unirse a un grupo de rebeldes de otras brigadas y de la población que no acepta el desvío de los asistencia ni de los recursos y su almacenamiento para fines o negocios electoreros”. Finalmente la ayuda llego.

Evmac dice a los partidos políticos, lo correcto es renunciar al dinero

Gerardo Padilla Fuerte tras aplaudir las decisiones de los partidos de donarlas prerrogativas para los afectados por el sismo, le dice a Andrés Manuel López Obrador de Morena que lo correcto es renunciar a los recursos, no entregarlos con su fideicomiso.

“Ya López Obrador diciendo que lo quiere hacer a través de su fideicomiso diciendo que ellos entregan los recursos, no es correcto, lo correcto es que renuncian a ese dinero y la tesorería de la federación es quien reparte él recursos donde más se necesite, porque si hablamos de fideicomisos ya entramos a lados obscuros no sabemos quienes son parte del fideicomiso y puede caer en cosas de campañas que es lo que no queremos” culminó