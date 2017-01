Toyota le responde a Trump: nueva planta en Guanajuato no afectará empleos en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a través de Twitter a la empresa Toyota por su proyecto de construir una nueva planta en México. La automotriz de origen japonés respondió a la amenaza de Donald Trump asegurando que sus planes en México no afectan la producción en Estados Unidos.

“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja California, México, para construir coches Corolla para EE.UU. ¡De ninguna manera! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen grandes impuestos a la frontera”, ha escrito Trump.

Toyota dijo este jueves que el volumen de producción o los empleos que tiene en Estados Unidos no disminuirán con motivo de su nueva planta que construye en Guanajuato. Toyota dijo que “espera colaborar con la administración de Trump para servir los intereses de los consumidores y de la industria automotriz”.

“Nuestras instalaciones de fabricación en Baja California, México, establecidas en 2002, apoyan la producción en nuestra planta de San Antonio, Texas, donde 3 mil 300 miembros del equipo produjeron más de 230 mil (camionetas) Tundras y Tacomas en 2016”, dijo la empresa en un comunicado.

La automotriz dijo que ha invertido en ese país (EU) más de 21 mil 900 millones de dólares y da empleo a 136 mil personas. “En 2015 Toyota exportó más de 160 mil autos construidos en Estados Unidos a 40 países, ayudando a establecer a EU como un centro de exportación global”.

La empresa dijo que la reciente expansión en EU incluye una inversión de 360 millones de dólares en Georgetown, Kentucky, agregando 750 nuevos empleos.

Pese a lo dicho por Trump, Toyota está por construir una planta en Apaseo El Grande, Guanajuato en donde se planea construir el Corolla. “Queremos unir fuerzas para explicar (al nuevo gobierno) la importancia del libre comercio”, dijo hace semanas Bob Carter, vicepresidente de operaciones auutomotrices de Toyota Motor Sales USA. Según el directivo, gracias a esta condición Toyota ha conformado una base productiva en Norteamérica que incluye 14 plantas —la de Guanajuato será la número 15— y creará 35 mil empleos.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017