Trump ataca a Pakistán, país con armas nucleares, y ministro dice que contarán “toda la verdad”

Florida, EE.UU. (AP) El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se despidió de 2017 con una fiesta espléndida en su club privado Mar-a-Lago, antes de empezar 2018 con tuits furiosos sobre Irán y Pakistán.

El lunes, Trump recurrió a la plataforma de Twitter para atacar a Pakistán, diciendo: “Estados Unidos le ha dado absurdamente a Pakistán más de 33 mil millones de dólares en ayuda durante los últimos 15 años y ellos nos han dado nada más que mentiras y engaños, tomando a nuestros líderes como unos tontos. Dan refugio seguro a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda ¡Ya no más!”.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

