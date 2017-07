Tunden miembros del ayuntamiento de Guanajuato a director de Fiscalización

Guanajuato, Gto. El director de Fiscalización y Control, Andrei García Irazabal fue fuertemente cuestionado por su falta de conocimiento y de rumbo en el área que encabeza, durante comparecencia ante los miembros del ayuntamiento para presentar resultados de los primeros seis meses del año.

Las principales críticas las hicieron la regidora del PAN, Samantha Smith Gutiérrez y el síndico del PVEM Marco Antonio Carrillo Contreras porque no cuenta con un padrón de comerciantes.

De plano, el síndico Marco Antonio Carrillo Contreras le dijo al funcionario municipal que su desempeño al frente de Fiscalización era de pena ajena, pues no conocía el área que está a su cargo y que además reconocía que hay comerciantes que operan sin permisos desde el 2013.

“Cómo fiscalizar algo que desconozco, tú no tienes un padrón, tú nos dices: no sé cuántos comercios hay, sin embargo otorgas 514 extensiones de horario, hablas de más de dos mil inspecciones, no entiendo cómo fiscalizas, o trabajas al bomberazo. Operas bajo reportes y entonces vas y haces la verificación y checas a ver si tienen licencia o no, la verdad se me hace desgastante, desde un inicio te dije que no podías trabajar si no conocías qué estabas fiscalizando”.