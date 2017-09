Un político en México… ¿Qué significa?

Mis sinceras condolencias por una más de las terribles tragedias que nos embarga hoy a los mexicanos, en esta maldita cadena de eventos catastróficos que se han regodeado con nuestro país, con nuestra gente…

‘Alienta la discordia entre el soberano y sus ministros, o si no, separa a sus aliados. Despierta sospechas entre ellos para que rompan sus alianzas. Entonces podrás conspirar contra ellos. ‘

Chang Yu

Considero que esta pregunta muchos nos la hemos planteado en más de alguna ocasión a lo largo de nuestra existencia. Y observando el comportamiento de unos y otros, nos percatamos de actitudes diversas que van desde lo que pudiésemos llamar un ‘normal’ comportamiento de un ciudadano común, hasta los arrogantes que creen que no los merece ni el suelo que pisan. Voltean a ver a los demás como dios a los conejos, chiquitos y ‘pendientes’ de un milagro. Son precisamente estos, por lo general, los más mediocres y jactanciosos.

Allá en el norte de nuestro país, en Chihuahua, hace años escuché un dicho regional refiriéndose a gente con semejantes ‘talentos’.

Estos son como los coyotes de Coyame[i],… ¡Misteriosos y ‘tontejos’…!

Y creo que esto aplica en todas las actividades y disciplinas del ser humano; cuando alguien tiene talento y conocimiento, no necesita tomar poses frívolas para aparentar tener eso que sí posee, en contraposición de lo que aquel carece.

Bien, pues dados estos muy sucintos rangos, puedo intentar emitir lo que a mi juicio son reflexiones que deberíamos considerar para adoptar un criterio. Porque después de todo, las funciones de estos personajes son nada más, ni nada menos, las que norman el destino de todos los ciudadanos. ¡Que no es poca cosa…!

Todo lo que nos sucede en cuanto a problemas individuales y de la ciudad que a diario enfrentamos y quizá también, por qué no, algún beneficio derivado de una buena función. Le entendamos o no viene de la política. De cualquier manera nos meten al baile, aunque no nos guste la pieza que tocan o que ni siquiera queremos o sabemos bailar. Vas pa’dentro…

Y cada día hay más, muchos más desde los que saben poco, hasta los que saben menos. Pero,… son familiares de don fulanito, o recomendado de perenganito, o amante de molcas[ii]…y es más que evidente que inclusive en puestos de primerísimo nivel dejan mucho qué desear, la mínima preparación académica y una deficiente cultura elemental básica en y para esos puestos de decisión. Y vaya que se han hecho ridículos en medios nacionales, hasta en los más encumbrados círculos internacionales

Es por ello que las soluciones importantes que se toman, están sobre bases endebles, enclenques, que pueden traer indeseables consecuencias como así ha venido siendo. Con resultados, que huelga decir, funestos.

Luego entonces, qué fácil es tomar decisiones y firmar lo que sea en aras de una ‘sana’ relación en la alta diplomacia y de las más altas finanzas mundiales. Es precisamente ahí donde se encuentran los descendientes directos de bandidos de la peor calaña, que hasta palidecería el más matón y sanguinario de los sicarios; son terrenos fangosos sumamente peligrosos, lugares donde los reptiles más temibles temblarían y hasta se ruborizarían al ver las fechorías que algunos de estos hacen; y nosotros dejamos poner a gente que además de una excelsa ignorancia, con una carencia de escrúpulos y de nula dignidad.

¿Y a quiénes envían? A los que ni los ven, ni los oyen, porque ni entienden.

No es ni ha sido jamás, algún designio divino o la intervención de una fuerza todopoderosa del más allá, la que decide nuestro destino para nuestro bien o para nuestro malestar. No, es en primera instancia la organización o desorganización política de pueblo y gobierno, lo que define el rumbo y destino de un país, de nosotros y eso es lo que únicamente influirá en nosotros mismos. ¡No hay más!

Hace poco vi y escuché un documental donde entre otras, entrevistan a una persona de Siria que radicaba en los Estados Unidos. Y me conmovió mucho cuando en una parte, se refiere al gran dolor que sintió cuando murió un ser querido. ‘Nunca creí que hubiera un dolor más grande que el que sentí por haber perdido a mi padre’. Pero cuando me enteré que mi país estaba siendo atacado por terroristas llamados el ‘Estado Islámico ISIS’ o ‘El que siembra la discordia DAESH’ como lo llaman los sirios, por sus atroces actos terroristas. ‘Sentí un dolor aún mayor que jamás hubiera imaginado y regresé a luchar por Siria, al país al que todo debo cuanto soy; cuido a niños, a enfermos y lo que sea necesario para retribuir en algo, todo lo que me sea posible para ayudar. Si no lo hiciera, en manos de quiénes dejaríamos nuestra cultura, nuestra tierras, nuestras familias, nuestro país Siria’.

Gran contraste de sueños por los que se lucha denodadamente para hacerlos realidad; con aquellos (dreamers), que en la realidad son humillantes pesadillas, pero se cree que son sueños. (…)

Quizá algunos de estos si se les ordenara, tomarían las armas para atacar a los suyos, que no piensan, ni sienten como suyos, por el sistemático lavado de cerebro, tal vez. Al igual que muchos afroamericanos que sin el menor recato toman cualquier cantidad de armas y les disparan a miles de inocentes en muchos casos y no pocas veces a sangre fría, a los de su propia raza, en su casa o en cualquier otro país y recibir palmaditas en la espalda, para que sean tomados en cuenta más allá de ciudadanos, como ‘héroes,’ pero no es precisamente como los llegan a tratar. Sólo los usan como perros de ataque y luego, los desechan.

¿Por qué un diametralmente opuesto comportamiento, si ambos vivieron en el extranjero? Está claro, a unos nunca dejaron que les arrancaran sus raíces, su identidad, su cultura (es decir su fortaleza espiritual), como lo dijo esta honorable dama de Siria; ¿y nosotros…? Totalmente atomizados, desunidos y cada día más; consecuentemente, desorganizados, atemorizados, secuestrados, descuartizados, democráticamente defraudados y aún peor, ¡sin vislumbrar una pizca de esperanza de que se esté haciendo algo en el sentido correcto!

Nos han puesto a pelear entre nosotros, nos han enemistado con nuestros aliados naturales en el continente y allende las fronteras. De una manera por demás insolente, majadera sin traza de diplomacia. Como el ‘comes y te vas’; qué vulgar patanería, dicha por un ídem. O el más reciente, echar al Embajador de la República Popular de Korea del Norte, país que está de pie y no de rodillas, enfrentando a un grandote y agresivo país que causa terror por el mundo con guerras, incluso no declaradas o por terceros, causando derrocamientos de gobiernos legítimamente instituidos para luego saquearlos y someterlos. Así tratan esos regímenes a sus aliados, ¡bien lo sabemos!

Por eso, nos han arrancado fácilmente los elementos de producción, nos están saqueado, nos están humillado y nos han hecho indignamente, el hazmerreír del mundo como país. ¿Qué país podría estar aliado con nosotros, qué país estaría de nuestro lado, qué alianzas nos han quedado?

¡NINGUNA, NINGUNA…!

De ahí la importancia de decidir por dignos políticos, verdaderos representantes de la ciudadanía y no dejar imponer a viles delincuentes que llegan al poder, sólo por ‘regalar’ cachuchas y despensas, que luego nos las cobran a todos, a precio de oro.

O esperar que ocurra un milagro para que las cosas cambien. Que para el caso, ha sido lo mismo.

[i] Sea dicho, con todo respeto para Coyame.

[ii] Molcas. Así se les llama coloquialmente en aquel estado grandote y grandioso que es Chihuahua, lo que por acá decimos ‘fulanito o perenganito’.

*José Luis Valdés es ingeniero de Minas y de Plantas de Beneficio, con diplomados en: Geohidrología, Edafología y el Medio Ambiente, y Derecho Ambiental. Ha organizado tres empresas mineras: dos, para la explotación y beneficio de minerales no metálicos y una, para la extracción y beneficio de minerales de oro y plata. Ha diseñado mecanismos y máquinas y desarrollado metodologías, entre otras, para la prevención y vigilancia de presas de jales y presas de lamas.

Correo Electrónico: jlvaldes49@yahoo.com.mx

​