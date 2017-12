Una generación voraz, política pública pésima, exploraciones de vanguardia: hoy baja el telón la 38 MNT

Por: Alejandro Gasca

Esta noche la Muestra Nacional de Teatro baja el telón. La periodista y crítica teatral Alejandra Serrano sale un momento de su encierro en una mazmorra de la ex Cárcel; El productor teatral Mariano Ducombs suelta una caja llena de pelucas en el proscenio del teatro Doblado. Les hago una caravana de agradecimiento previo a que me regalen sus perspectivas por separado.

Alejandra pausa la Coordinación Editorial de la Muestra Crítica en una oficina temporal en el MIL. Con los ojos para atrás recuenta 15 años de cubrir la Muestra Nacional y asegura que definitivamente el modelo desgastado terminó por virar para bien: del despropósito de la edición 2015 a ésta, la 38 de León. Y es que es un monstruo, lleno de problemas técnicos, de organización, que contiene tantas ambiciones y anhelos de todo el país.

Ella observa que, cuando menos, hay voluntad de diálogos y cambios, que el modelo ya no es fijo sino dinámico y que cuando menos la mayor cantidad de errores son nuevos y se suman a la experiencia para dejar de cometerlos. Que hubo una buena integración de los becarios de todo el país, que las obras ganadoras de las muestras regionales fueron integradas al evento completo, que nadie está quemando teatros.

“Lo que hay es muchos espacios abiertos”. Se queja. Pero no de los espacios abiertos sino de un dolor por el cansancio. “Los de teatro decimos que somos poco solidarios en el gremio pero ahora la comunidad tiene mucho peso en las decisiones que se toman en la coordinación y en otras disciplinas ni siquera se juntan” dice antes de acotar que tampoco todo está increíble: el tema de política cultural en el hoyo o los presupuestos en el suelo.

Aún se siente el polvo de los libros de la antigua biblioteca Wigberto Jiménez donde ahora sorbemos café y la vibra siempre extraña de la casona que hace no tanto albergó los dolores de la cárcel. Pero sólo yo me doy cuenta y ella no. Ella me explica que fue sorprendida en esta muestra por una generación nueva voraz, fulminante, que arrasa como tormenta a todos y que fue evidente a través de los becarios; muchas teatralidades distintas, contemporáneas, con rompimientos de cuarta pared. “Eso es muy claro”, subrraya y es entonces que en mi mente se clarifica. Sólo un momento porque casi grita que “ahora somos un chingo, hay que buscar otras formas de genererar capital” y mi mente se desclarifica de nuevo.

Tiene la sensación de que las líneas curatoriales que inciden en el cuerpo como tema fueron atinadas pero se reserva un poco. Sexualidad, identidad sexual, género, violencia, son los temas que inundan los discursos.

Aunque también se sorprende de que lo más radical hoy parace muy pensado, muy trabajado o muy serio. “Las nuevas generaciones están muy preocupados en ser muy serios, hablar en lenguajes extrañísimos, demasiada conceptualización, intelectualización”. Se ríe: “extraño el deschongue, cinismo y brutalidad de otras generaciones”.

Lo peor, el maltrato, acoso, exclusión social del Teatro del Bicentenario. Lo mejor, tal vez 60 Minutos de Marco Pétriz en una vieja casa de San Juan de Dios. Alejandra desanda hacia su celda. Yo, oro para que algo se me pegue de su personalidad.

En el Manuel Doblado están montando La Prietty Guoman, de César Enríquez, la hiena Banzai de El Rey León. Es la obra cargada de expectativas que cierra la 38 Muestra Nacional de Teatro. Mariano Ducombs, su productor, llega también corriendo. Deja la caja de pelucas mientras prueban la iluminación.

Precioso, perfecto, cerrar la muestra con una obra de cabaret, en una MNT que abrió espacio indiscutiblemente para propuestas de este modo marginal de teatro: la carpa de No ser sino parecer, el reconocimiento Xavier Villaurrutia a Tito Vasconcelos, su cabaret en De pícaros, truhanes… y actores; la Fancy Lupe de Naif Psicodelia. Pero si esta propuesta clandestina dio el paso en la escena grande, es porque estamos en crisis, política y social, reflexiona Mariano.

Alejandra habría recomendado poner atención al cabaret de César Enríquez como una evolución del género y Mariano está de acuerdo por completo. Una producción que lo profesionaliza.

Aunque no todo lo que vio le gustó necesariamente, notó una mezcla interesante de propuestas donde las tradicionales fueron desplazadas por nuevas exploraciones teatrales y espacios alternativos, que mostraron producciones maravillosas. Y sí, la gente quedándose afuera del teatro porque ya no había boletos, pero es “una cosa media fresa de los teatreros, cuando dices ya no tengo boletos, es porque todos quieren ir. La Muestra organizó a más de 300 asistentes de fuera de León”.

Mariano cruza las piernas en el vestíbulo del teatro donde en unas horas la edición morirá. Sincero, critica que los espacios para las discusiones reflexivas fueron pretenciosos; muy pobres; monólogos sin retroalimentación donde se pretendía explicar lo que no debe explicarse, “porque si una obra no se entiende al verla es porque no se entiende”. Pero esto no quiere decir que no hubo espacios reflexivos interesantes, como las filas antes de entrar, en los vestíbulos, en los traslados, en los bares, en los after, revela mientras me arrepiento de no haberme tomado una chela en El Ágora o un mezcal en el Alison.

No así la curaduría donde la Dirección Artística hizo un gran trabajo. “Contrastes”, contrasta Mariano. El amaterismo estudiantil de La rabia, las pésima energía de algún actor de Comandante Otello, la carencia de sorpresa de Casa Calabaza, contra la belleza de Diógenes. Objetos narrantes detrás de la puerta y de Nevermore y otras manías.

Aristeo Mora y su laboratorio de investigación escénica, por ejemplo, que antoja a seguirle los pasos en los próximos años luego de Ciudades imposibles como una exploración teatral arriesgada, limpia, perfecta; contra la terrible dirección de Los delirantes de Juan Carlos Franco que terminó por asesinar un texto raro.

Reventado por el cansancio y por la institución ausente, especialmente la local que ni siquiera se apareció o la nacional que mostró discursos vacíos e inútiles, me invita a revisar que precisamente es ésa una Muestra importante: la de la institución a quien nada de esto le importa.

Lo mejor, 60 minutos de Marco Pétriz, especialmente Gabriela Martínez. Lo peor, las instituciones en la Muestra que muestran un México jodido en su política pública. Mariano es tragado por el teatro. Yo, escribo esto y, por ahora, pongo punto final.