La nueva película de David Lowery se vuelve demasiado absurda si la tratas de explicar, porque lo que hay detrás de una película sobre un fantasma de sábanas es una exploración sobre lo que somos y de lo que representa el espectro del tiempo en la tierra: este es un experimento interesante que vale la pena ver antes de que termine el año… si uno sabe a qué va.

¿Cómo puedo explicar Una historia de fantasmas de manera seria cuando esto aparece en primera instancia?

Los ojos no mienten, porque eso es un fantasma de cobijas. Es un juego que todos hemos hecho en nuestra infancia: ponernos una frazada o cobija y simular que somos un espectro, aunque si uno se detiene a pensar en el origen de este juego, la información puede llegar a ser más complicada. Hasta donde tengo por entendido, la imagen del fantasma de sábanas proviene del siglo XIX, cuando en los entierros se tenía por costumbre tapar al muerto con una sábana y de ahí la escabrosa idea de que este se levante y sólo tenga por cobijo la manta que le ofrecieron para su funeral.

La imagen del fantasma blanco se empezó a desarrollar y para el siglo pasado, la idea fue más conveniente para los niños, gran parte es por ser un disfraz barato de hacer y porque también emulaba al primer fantasma amigable del cómic: Gasparín.

Así, el fantasma de sábanas ha sido usado para dejar entrever lo barato y burdo de hacer por la cultura popular; Boo Berry tiene esa forma y ofrece un cereal sabor moras, en E.T (Steven Spielberg, 1982) es el disfraz para que E.T pueda salir a la calle durante Halloween y pasa desapercibido por todos, y también asociando la temporada, el traje que usa Michael Myers para asesinar a una mujer desnuda en… Halloween (John Carpenter, 1978).

No somos ajenos al fantasma infantil como podemos ver, pero pocas veces este se presenta de manera seria, sin guardar una sorpresa, cosa que intenta ofrecer David Lowery, director y guionista de Una Historia de fantasmas que primero concibió la obra con eso en mente, con un fantasma rondando y de ojos negros, pero que después quiso asociar a elementos que sucedían en su alrededor.

Esta es una película bastante peculiar, porque la obra de Lowery intenta explorar diversos puntos, sin llegar a decirlos o sentirlos presentes en la obra de manera notoria… va más en el punto de lo contemplativo, y eso puede ser su pro y contra, porque cuando logra tener éxito toda la maquinaria fílmica logra un experimento audiovisual atrapante, cuando no… sí cae de pretencioso.

Una historia de fantasmas nos narra la vida de una pareja, que en su hogar comienzan a escuchar ruidos extraños que no tienen explicación; esta pareja al principio se ve alejada y tensa, y las cosas se ponen peores cuando el hombre (Cassey Affleck) fallece.

Su esposa (Rooney Mara) al visitar el hospital para confirmar su identidad lo deja con la sábana puesta, y es cuando de pronto, el hombre despierta, pero decide –o no puede- quitarse la vestimenta que le da una apariencia espectral. Sin hablar decide ir a su casa y comienza a ver cómo es el proceso de sanación de su pareja, y posteriormente queda varado en el hogar donde gente va y viene, pero él es el mismo.

La obra tiene el desvarío de buscar una mentalidad o situación específica en la audiencia, y es que ella saque sus conclusiones, lo cual es excelente; no todas las obras son narrativa tradicional y el guión de Lowery parece enfocarse en explorar la idea de un espectro, el cual retrata como un ser atrapado en el pasado, sin noción del tiempo y a la espera de un axioma que nunca cuestiona. Nuestro fantasma ronda por la casa, no busca interactuar con su esposa y hacia el final tiene una tarea infundada por uno de sus caprichos que también nos deja claro que puede interactuar con la gente en un tradicional poltergeist.

Quizás lo más destacable y aterrador si uno analiza, es el paso del tiempo. Porque siendo un fantasma no controla las acciones de los demás, así que unos segundos pueden trasladarse a días, o años, y la película ofrece este recurso narrativo de manera creativa y con muy poco presupuesto.

Que es muy corto, pero también se las arregla para no depender de él. No requiere de efectos especiales y su noción claustra se entiende desde que el fantasma no pueda abandonar su espacio terrenal, hasta el formato visual, que los trailers nacionales no lo dicen, pero está compuesto de un 4:3 sin esquinas tradicionales, dándole un atractivo visual al de una diapositiva o grabación casera del pasado.

Las actuaciones son algo también extraño de explicar.

Cassey Affleck y Rooney Mara son excelentes actores, de los mejores de su generación, sin embargo aquí se encuentran tediosos… también parte del engaño principal de la obra por hacernos querer algo que tradicionalmente nos han contado. Esto también puede causar un conflicto en el espectador porque sus actuaciones son casi mudas, y en el caso de Affleck enteramente en silencio, porque como sábana espectral nunca dice nada y es quieto, contrario a un fantasma que busca la conexión con su amada.

Me gustó Una historia de fantasmas, porque se atreve a contar algo inesperado a pesar de lo que queremos que pase. Tiene una idea pretenciosa de contar las cosas y cuando falla en este terreno… falla monumentalmente. Hay una escena en la que el personaje de Rooney Mara se sienta a comer un pay -de ¿Carne? ¿Calabaza?- por 7 minutos en silencio, dicha esa escena es calmada, sin que la cámara registre detalles y hasta percibimos al fantasma tan quieto que es posible que sea el cheque más fácil que haya cobrado Affleck en toda su vida. Eso y la escena de la fiesta, en donde literal la película está explicando sus temas e intenciones a la audiencia por si no los han percibido a lo largo de una hora hacen que sean algo para pensar hacia la salida del cine, pero es un experimento muy inusual que también tiene la fortuna de haber llegado a una ciudad que por lo general nunca acepta este tipo de películas.

Hay que verla con una advertencia: no busca hablar de amor, no es una película de terror, no es una épica, es más una exploración inusual de nuestros dilemas que nos terminan volviendo anclaje de algo que ya no nos incumbe, en tal caso: todos podemos terminar siendo espectros de cobijas.