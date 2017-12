Usuarios pagan las consecuencias del conflicto entre transportistas y municipio en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto. La medida de reducir el número de camiones del servicio de transporte público para presionar al gobierno municipal por el rechazo al incremento a las tarifas, ha comenzado a “pegar” a los usuarios, mientras las autoridades atienden el tema con lenidad.

Los capitalinos tienen que esperar de 60 hasta 90 minutos para llegar a su destino. Cuando por fin llega su ruta se enfrentan a unidades en malas condiciones, repletas de personas, y operadores mal encarados.

A raíz de que el ayuntamiento rechazó incrementar el costo del pasaje en 3 pesos diferido a 1.5 pesos en enero y 1.5 pesos en septiembre, los concesionarios, como una especie de represalia, advirtieron que reducirían las corridas, horarios y frecuencias. Su amenaza la comenzaron a cumplir unos días después, al llevar a cabo una especie de paro parcial del transporte, al sacar de circulación entre 25 y 30 camiones.

Esta situación he generado un grave problema de movilidad en la ciudad y bastante inconformidad entre los usuarios quienes señalaron que el servicio de transporte público que se presta en la capital siempre ha sido deficiente, pero en los últimos días se ha vuelto pésimo.

Zona Franca hizo un recorrido en los principales paraderos del centro de la ciudad, la queja generalizada acompañada de enojo, fue el retraso que se registra en las rutas y la frecuencia en las mismas.

Durante el recorrido se observó que las rutas con mayores retrasos fueron las del Carrizo, San Javier, Cerro de los Leones, Marfil, pero sobre todo la de Pípila-Issste, cuyos usuarios tuvieron que esperar hasta 90 minutos para poder trasladarse, pues solo dos camiones prestaron el servicio.

Las rutas con mayor número de unidades fueron las de Pueblito de Rocha, Momias y la Central camionera. En una hora se contabilizaron al menos siete unidades de cada ruta.

Un viacrucis, esperan hasta 90 minutos

Los usuarios coincidieron que cuando el ayuntamiento rechazó incrementar las tarifas del transporte se notó un cambio, pues los tiempos de esperar se ampliaron a más del doble debido a que en las rutas solo hay de uno a dos camiones, cuando debería de haber seis unidades en cada ruta.

La señora Rosa Jasso señaló que “luego, luego se notó el cambio, porque no andan los camiones que son, y uno se tiene que esperar a que pase”.

Manifestó que en Guanajuato siempre ha habido un mal servicio, pero ahora los concesionarios se están pasando pues de esperar 20 minutos el camión, en los últimos días ha tenido que aguantar más de 1 hora para poder trasladarse a su destino.

Ante estas condiciones dijo negarse a pagar un incremento a la tarifa, “porque mire como nos tienen aquí esperando a que pasen y nada. Si hubiera mejoras a lo mejor, pero no se ve nada bueno que hagan, los camiones pésimos, los choferes igual, qué hace uno”.

Erlinda Márquez Vázquez coincidió en que el servicio ha empeorado en los últimos días, pero consideró que el gobierno municipal que encabeza Edgar Castro Cerrillo no debería de permitir que los concesionarios hagan lo que quieran.

Dijo que si los transportistas sacaron unidades del servicio para presionar un incremento a las tarifas, pues el municipio debería de retirarles las concesiones dárselas a empresarios que garanticen un servicio de calidad a la ciudadanía.

“El servicio no es malo, es pésimo, la gente ya estamos cansados y no sé por qué la presidencia les dejó sacar los camiones el tiempo de espera es demasiado y no se vale, debería de quitarles los permisos”.

Autoridades omisas

Otros usuarios que prefirieron guardar el anonimato acusaron a las autoridades municipales de ser omisas, pues a pesar de que saben que los concesionarios redujeron las unidades no hacen nada para solucionar la problemática, y los únicos perjudicados son los usuarios.

Confirmaron que rutas como San Javier y el Carrizo solo opera un camión o a lo mucho dos, lo que genera que el tiempo de espera y de las frecuencias se de 40 minutos hasta 1 hora.

Agregaron que además del pésimo servicio, como usuarios tienen que aguantar la mala atención que brindan los operadores, pues muchas veces van “echando” carreritas e incluso han llegado hasta los golpes por pelear el pasaje.

“Qué necesidad tiene uno de pasar por eso y que nos expongan. Está tremendo el servicio”.

La mayoría de los usuarios prefirió no hacer ningún comentario sobre el servicio de transporte público, porque aseguraron que “de nada sirve que nos quejemos y que presione el pueblo, si nuestras autoridades hacen caso omiso, y ni nos toman en cuenta”.

Exigen mejoras

La ciudadanía que día a día usa el transporte público exigió mejoras en el servicio, desde unidades nuevas, en buenas condiciones, hasta operadores capacitados y uniformados.

“Que los choferes usen camisa blanca y corbata como antes, que tengan un buen modo porque son groseros con la gente y mal encarados, porque ahorita además de que las unidades son pésimas también tenemos choferes pésimos”.

Aseguraron que de haber un cambio significativo en el servicio de transporte público, estarían dispuestos a pagar hasta Un peso más, pero no antes.

Los usuarios coincidieron en que en el último año el servicio de transporte público ha empeorado y se ha vuelto un viacrucis que tienen que vivir día a día, pues las unidades resultan insuficientes para cubrir la demanda.