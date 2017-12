Valadez niega intromisión del gobernador en la elección del próximo presidente del STJE

Guanajuato, Gto. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Miguel Valadez Reyes negó que haya intromisión del gobernador Miguel Márquez Márquez para que la magistrada Claudia Barrera sea la próxima titular del Poder Judicial.

Este viernes, trascendió en columna de Zona Franca que el mandatario estatal es quien empuja directamente a la magistrada civil Claudia Barrera a para que sea quien llegue en lugar de Miguel Valadez, quien está a punto de concluir su segundo periodo al frente de la institución.

“En primer lugar a mí no me consta, yo no puedo tener ni información, porque no debo porque tenerla ni menos certidumbre en ese sentido. Yo estoy representando al Poder Judicial estamos en una actividad intensa de cierre, no de cierre de fin de año sino de administración, y lo que ocurra fuera del ámbito que me corresponde no lo sé, lo ignoro, y no estoy autorizado para hacer pronunciamientos”.