Vecinos de la Yesca pedían apoyo para reforzar seguridad, ahora son denunciados por bloquear calles

León, Gto. Vecinos del fraccionamiento La Yesca fueron denunciados por la vía penal por el gobierno municipal, por intervenir las vías de comunicación. Se trata de un bloqueo de calles realizado como medida emergente ante los hechos delincuenciales que arrecieron en la zona habitacional.

Desde hace algunos meses, el comité de colonos del fraccionamiento ubicado al sur de la ciudad denunció la oleada de robos y asaltos de los que eran objeto. La denuncia se convirtió en alarma, cuando un video evidenció la complicidad de tres agentes de la Policía de León con presuntos delincuentes en el robo de un vehículo.

Tras estos hechos, los vecinos de La Yesca se determinaron a bloquear algunas de sus calles, entre estas la avenida Monte Argus, una de las principales en la colonia. Hecho que motivó la presentación de cinco denuncias penales por parte del gobierno municipal por sabotear las vías de comunicación.

El alcalde Héctor López Santillana, afirmó que el primer mensaje que se despega de esta acción es que “todo debe ser con orden y respeto al marco normativo, nada de que me voy por la libre”.

“He establecido un criterio desde el principio de mi administración; donde se pueda dar esta parte de un flujo restringido, no necesariamente cierre, por razones de seguridad, yo sería el primero en apoyarlo, pero siempre y cuando no me interfiera con las vialidades primarias. No se puede permitir el cierre de una vialidad primaria restringiendo los derechos de los demás”, señaló.

Reiteró que si bien la inseguridad amerita tomar precauciones, estas no deben ser a costa de restringir la movilidad del resto de los ciudadanos.

“Entiendo muy bien. El ciudadano a veces se desespera con los tiempos y entonces dice ‘vamos a hacerlo, más vale pedir perdón que pedir permiso’. Yo soy un firme creyente de hacer respetar el estado de derecho y esa es la parte principal. Todo mundo a respetar el reglamento”.

Al cuestionarle sobre los hechos que terminaron por exasperar a los colonos de La Yesca, el primer edil atajó diciendo que son problemas diferentes, como el de los agentes policiales que fueron dados de baja tras participar en el robo de un automóvil.

“Necesitamos terminar de depurar a la policía. Que me ayuden a que el ciudadano denuncie. Yo no voy a solapar (…) Cuando se presentan estos casos los que van por delante es desarrollo social y seguridad. Hay muchas cosas que se pueden resolver”.

Por su parte, vecinos de La Yesca adelantaron a medios locales que recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de denunciar la violación de sus datos personales se presentará ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Por ahora, la calle Monte Argus continúa cerrada.

Cinco mencionados en la denuncia por ataques a las vías de comunicación no habían proporcionado datos al gobierno local, sin embargo estos fueron utilizados por lo que en eso versará la queja ante el IFAI.