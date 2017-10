Vecinos de Torremolinos en León, siguen sobrellevando afectaciones por inundación

León, Gto. A casi cuatro meses de la catastrófica tormenta que provocó una verdadera desgracia tras una inundación que afectó el patrimonio de cientos de personas que viven en el fraccionamiento Torremolinos, sus habitantes siguen sobrellevando la situación.

Ubicada en la zona sur de la ciudad a la altura del bulevar Delta se encuentra el acceso del fraccionamiento. Al dar un recorrido por la colonia es posible encontrar en las esquinas de las calles algunos costales con arena abultados uno sobre otro, que en su momento fueron utilizados como barricadas para evitar que el agua entrara a sus casas.

Diana, ama de casa y madre de familia de dos niños cuenta que ‘hubo casos en los la ayuda no fue entregada a los más afectados, sino a los que casi no se inundaron‘, lo que causó que algunos hogares la ayuda llegará con el paso de los días.

Por otra parte la solidaridad de los vecinos es una de las muestras que comienza a caracterizar a Torremolinos. Algunos apoyados por vecinos fue la forma en la que pudieron sobrellevar la situación, al menos hasta que el agua salió de sus casas, y el olor a humedad desapareció por completo.

Jaime, vecino de la colonia detalló que a los vecinos de las calles más afectadas, la Huesca y el Circuito Ponferada, les entregaron colchones, estufas, refrigeradores, colchones, sillones y que está en espera la llegada de un calentador solar.

“Sí ha llovido pero no nos hemos inundado… a un vecino no le entregaron colchón ni base, la verdad no sabemos pero son pocos o contados los que faltan”, dijo Jaime.