Versión falseada por PC León será denunciada por los padres de Jesús Solís: falleció electrocutado afuera del Domingo Santana

León, Gto. El dolor, la impotencia y la rabia que siente la gente cercana a Jesús Guadalupe Solís Ramírez, son algunas de las cargas emocionales con las que conviven día con día. A más de dos meses de su muerte, lograron confirmar que su hijo sí murió por una electrocución.

Sus padres se disponen a presentar una denuncia contra quien resulte responsable por haber falseado la verdadera causa de la muerte del deportista, y que se llegue hasta la última consecuencia hasta que se haga justicia.

Era el sábado primero de julio cuando encontraron el cuerpo desvanecido del joven de 26 años en el estacionamiento empedrado del estadio Domingo Santana. A pesar de que fue llevado a la clínica T-1 del IMSS, falleció.

La versión que las autoridades dieron a la familia se limitó a que Jesús Solis, murió por un infarto agudo al miocardio, sin atender a que eso fue efecto y no causa.

Testigos de los hechos señalaron que el joven salió del estadio en pleno aguacero para ir a recoger su vehículo del estacionamiento, pisó un charco donde había un cable ‘pelado’, lo que hizo que cayera al suelo y comenzara a electrocutarse. Varias personas lo auxiliaron colocando una tabla de madera que cortó la electrificación.

Salomón Ocampo, el director de Protección Civil, insistió en rechazar la electrocución. Afirmó que el reporte al 911 sí señaló que había una persona electrocutada, pero a la llegada de los paramédicos se percataron que el joven no tenía quemaduras ni huellas de haber sufrido una descarga eléctrica.

Antonio Rivera Cisneros, director de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), secundó la versión oficial y también negó que el deceso se haya debido a una electrocución, argumentando que el cuerpo no presentaba huellas de una descarga.

Luego de ver su cuerpo, sus familiares sospecharon de una posible negligencia ya que el fallecido llevaba una vida sana, saludable y rodeada de deporte. Por las huellas y el estado en el que fue encontrado, dedujeron que había muerto por una descarga eléctrica y no por un infarto, mostrando una evidente contrariedad en las versiones.

Las inconsistencias salieron a flote. El primer informe emitido por Protección Civil señaló que el joven murió a causa de un paro cardíaco fulminante, sin embargo, una versión de la Secretaría de Seguridad afirmaba que sufrió una descarga eléctrica, a consecuencia de un cable que estaba en el piso del estacionamiento aledaño al estadio Domingo Santana.

El pasado 7 de septiembre el presidente del Colegio de Ciencias Forenses del Bajío, Enrique Pérez Ramos, quien fue contactado para ayudar a la revisión del expediente, no coincidió con las conclusiones oficiales. Encontró inconsistencias en la investigación y evidencias claras de que sí recibió una descarga eléctrica; su fallecimiento no tuvo que ver con causas naturales.

La denuncia que presentarán será para investigar una posible negligencia en el inmueble y de parte de los oficiales de protección civil del municipio.

Los familiares del deportista de alto rendimiento y maestro entrenador, se mostraron inconformes desde el principio ya que no creían la versión que las autoridades les hacían creer, pero lo que confirmó la muerte, fue un video de las cámaras de vigilancia que captaron el momento en el que Jesús Solis fallece.

La señora Dora Luz, madre de Jesús, aún sigue lidiando con la ausencia que le dejó la muerte de su hijo. Ella reconoce que no le da vergüenza llorar, ni que la gente vea su dolor, porque así como hay gente que la crítica o respeta, dice que solo ella como madre sabe lo que siente por que ella lo vio nacer y el verlo morir en un video, la acabó destrozando más de lo que ya estaba.

“Yo lo vi nacer de mí por él supe lo que fue por primera vez ser madre y yo lo vi en video morir y no sabes el dolor tan espantoso que sentí al ver cómo murió, si me acabó su muerte el ver ese video me acabó más, eso no se lo deseo a nadie”, dijo su madre.