Víctima colateral es producto de guerra entre tres grupos criminales en Irapuato, advierte Ricardo Ortiz

Irapuato, Gto. Un cartel y dos grupos delincuenciales se pelan la plaza de Irapuato de manera feroz y sanguinaria, así lo reveló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien lamentó la muerte de Israel Almanza Ruiz víctima colateral en el pasado ataque.

“No tenemos la certeza absoluta pero todo indica que pudieran ser uno relacionado por el tema de huachicol y otros dos relacionados con el tema de droga, (los) dos grupos locales y un grupo externo por lo que menos eso es lo que aparenta ser por eso está la cosa tan delicada”, dijo el Alcalde y agregó que se trata de dos grupos que se mueven en todo el corredor industrial.

Luego de que el pasado sábado, tres personas una mujer y dos hombres fueran asesinados, en donde Israel Almanza Ruiz al caminar por la calle Casimiro Liceaga fue una víctima colateral de esta pelea de carteles.

“Lamentablemente vemos cómo hay un daño colateral grave donde cae un inocente, estos individuos no se detienen ante ninguna circunstancia ya sea que vayan mujeres, jóvenes, niños todo por cometer un asesinato a sangre fría.

Para el Alcalde de Irapuato resulta complicado prevenir este tipo de ataques, pues el crimen organizado se maneja con base en estrategias y lo único que les queda como gobierno es seguir vigilando.

“Esperamos que no vuelva a suceder no nos queda más así seguir apretando nosotros…espero que no continúen, si es para alarmarse, si es para sentirse”.

Ortiz Gutiérrez dijo estar abierto a brindar algún apoyo al familia dela víctima, aunque es complicado por el momento que están pasando, “desde aquí les trasmití mi pésame y mi voluntad de apoyar en la medida que podamos”.

Además señaló que el fin de semana llegaron 20 elementos de las Fuerzas del Estado para reforzar la seguridad y total hay 50 en toda la ciudad. Además de que en enero llegarán otros 50 que se quedaran de manera permanente y así mismo esperan a la policía militar.

Despiden a Israel

Amigos y familiares de Israel se reunieron esta tarde para despedir Israel Almanza Ruiz.

Los familiares llevaron al lugar de sus sepelio mariachis y globos blancos para darle el último adiós a quien fuera víctima de una balacera en la calle Casimiro Liceaga.