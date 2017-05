Víctima de Julio César, revíctimizada por ayuntamiento de Guanajuato: Iovana Rocha

Guanajuato, Gto. El ayuntamiento de Guanajuato ha revictimizado a la expareja del hoy regidor desaforado Julio César García Sánchez, al negarle su derecho de audiencia que solicitó desde hace casi un año.

La regidora Iovana Rocha Cano, recordó que el ayuntamiento instauró un proceso administrativo en contra de García Sánchez, dentro del cual la victima pidió ser escuchado, pero a la fecha no se le ha dado respuesta porque algunos miembros del Cabildo están más preocupados por defender los derechos de Julio.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género reconoció que el ayuntamiento ha violentado los derechos de la víctima, y no hay pretextos para justificarlo.

“El hecho de que ese proceso administrativo este parado y que haya una solicitud de la que nos dieron cuenta desde el año pasado, donde pidió ser escuchada y no hemos dado respuesta, eso es revitalización, eso si nos hace corresponsables, de eso no hay evasiva. Es más, a mí me va gustar escuchar que mis compañeros que hoy defienden tan vehemente los derechos que tiene él, hablen de ella…”.