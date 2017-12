VIDEOS: Youtubers relatan lo que vivieron antes, durante y después del asesinato de “El Pirata de Culiacán”

Ciudad de México (SinEmbargo). Los vloggeros “HotSpanish” y “Ben El Gringo” relataron cómo fueron las últimas horas de Juan Luis Laguna Rosales “El Pirata de Culiacán” y relataron lo que vivieron durante, antes y después del ataque.

En un par de videos compartidos en redes sociales los youtubers mostraron algunas imágenes de “El Pirata de Culiacán” en donde aparece en un departamento en compañía de varias mujeres minutos antes de dirigirse al bar Menta2 Cántaros en Zapopan, Jalisco.

“’El Pirata de Culiacán estaba con nosotros porque las muchachas lo habían invitado, tenía una cita con una de ellas y pues había publicado en su historial de Instagram que iba a estar en ese lugar horas antes de lo sucedido”, relató “Ben El Gringo”.

En las grabaciones tanto “HotSpanish” como “Ben El Gringo” mencionan que se dirigieron en autos separados al bar y que tan sólo momentos después de haber llegado se registró la agresión.

“Apenas llegamos al lugar, nos sentamos todos menos ‘El Pirata de Culiacán’, las dos chicas entraron al baño y un chico estaba con él, creo que era alguien que trabajaba ahí, era el dueño o un mesero, no sé quién era […] y alguien jala la mesa, no sabemos quién y todos se tiran al piso porque escucharon balazos. Todos nos tiramos al piso, no vimos el rostro de nadie, de los sospechosos, nada”, dijo “Ben El Gringo” quien aseguró que fue rozado por una bala y mostró la herida a cámara.

En tanto “HotSpanish” aseguró que los hechos ocurrieron en menos de un minuto y que a pesar de que acompañaba a Laguna Rosales se enteró de su muerte a través de redes sociales.

“Íbamos llegando, yo me acomodo, de repente volteo así como enfrente y de repente escucho ‘¡pa, pa, pa, pa, pa!, mi instinto fue como me paro, me echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo. […] Te quedas como en un estado de pánico, te quedas como en un estado de qué pasó. Muchos se tiraron al piso”, dijo.

“El Pirata de Culiacán” fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en un bar de Zapopan, municipio de Jalisco, donde se encontraba José Luis Lagunas, “El Pirata de Culiacán”, quien hace unas semanas aseguró en un video que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, no podía hacerle daño.

“‘El Mencho’ –como es conocido el narcotraficante– me pela la verga”, dijo José Luis, borracho. “Con ‘El Mencho’ no se juega” y “No hay que hablar de más” fueron algunos comentarios que le escribieron usuarios de Instagram tras la publicación de la grabación.