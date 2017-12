“Violencia en Guanajuato es consecuencia de omisiones de los gobiernos”, dice Yulma Rocha

Irapuato, Gto. La diputada federal Yulma Rocha, aseguró que la ola de violencia que se vive en Guanajuato es consecuencia de las omisiones del Estado y los municipios.

“Faltas y omisiones que durante años desatendieron, cuando se empezaban a dar las primeras ejecuciones lo advertimos y ellos lo minimizaron, lo dejaron crecer y ahora es una bola de nieve y ya no saben que hacer…me parece que sí están rebasados, me parece que hay una crisis de seguridad en el estado, no lo han sabido reconocer ni el gobernador ni los presidentes municipales”, explicó.

Incluso dijo que los ataques contra los policías en varios municipios del estado es una clara muestra de qué la autoridad estatal y los municipios están rebasados. Incluso se debe analizar la salida de Alvar Cabeza de Vaca Appendini Secretario de Seguridad Pública del Estado.

“Es muy grave, que ya te estén matando policías te habla de que se están vulnerando las corporaciones municipales, por eso presentamos la reforma constitucional del mando único que busca pasar de mil 800 policías que existen en el país”.

“Seguimos insistiendo en que tiene que haber una revisión de quien encabeza las áreas de seguridad a nivel estatal y que haya un verdadero pacto entre el gobernador y los alcaldes de todos los partidos, para una mejor inversión en las policías, en equipamiento, sueldos, la depuración de los cuerpos policiales que es indispensable”, concluyó.